"كريستيانو رونالدو السبب" .. نجم مانشستر سيتي يرحب بالانتقال إلى دوري روشن السعودي

نجم مانشستر سيتي يقول كلمته في الانتقال إلى السعودية..

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كشف النجم الدولي الإنجليزي كايل ووكر، ظهير أيمن نادي مانشستر سيتي، حامل لقب "البريمييرليج"، عن رأيه في الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة القادمة.

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الدوري السعودي للمحترفين أصبح وجهة لأفضل نجوم العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في يناير من عام 2023.

ووكر قال في تصريحات مع برنامج "FIVE": "لن أقول (لا) أبدًا للدوري السعودي.. من الواضح أن الأموال الضخمة التي يدفعونها هناك؛ عامل جذب كبير لنجوم العالم".

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وشدد الظهير الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 33 سنة، على أن رونالدو بـ"انتقاله" إلى نادي النصر، فتح الطريق أمام الجميع؛ من أجل الانتقال إلى المملكة العربية السعودية.

وأكد كايل ووكر، على أن استمرار انتقال النجوم العالميين إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ سيزيد من "تحسين" مستوى المنافسة هُناك.

جدير بالذكر أن ووكر، يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حتى 30 يونيو من عام 2026؛ حيث انضم إليه في صيف 2017، مشاركًا في 291 مباراة رسمية منذ ذلك الوقت.

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