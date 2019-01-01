كريستنسن يكشف موقفه من الرحيل عن تشيلسي

اللاعب أندرياس كريستنسن نجم تشيلسي الإنجليزي يؤكد أنه مستمر في صفوف البلوز وأنه لا يملك أي سبب للرحيل عن الفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم أندرياس كريستنسن لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي أنه لا يفكر في الرحيل عن صفوف البلوز في وقت قريب عقب ما آلت إليه الأمور في نهاية الموسم المنصرم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كريستنسن وأكد خلالها على سعادته في صفوف البلوز ورغبته في الحصول على المزيد من الدقائق مع الفريق.

📆نهائي 2012

على ملعبه "أليانتس أرينا" ووسط جماهيره، خسر بايرن ميونخ لقب دوري أبطال أوروبا بطريقة درامية أمام تشيلسي الإنجليزي، ليُتوج الأخير باللقب الأول في تاريخه.🔵🏆 pic.twitter.com/2flg8LKool — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣١ مايو ٢٠١٩

وقال كريستنسن: "ليس لدي الكثير من التساؤلات حول مستقبلي، لم أفكر فيه منذ فترة بعيدة، فأنا سعيد في لندن ولا يوجد أي داعي بالنسبة لي لأقوم بذلك".

وأضاف: "عمري 23 عامًأ فقط، أعتقد أنه من الحكمة أن أستمر هنا، فهناك الكثير من الهدوء والسلام وأستطيع أن أركز على لعب كرة القدم".

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وأكمل: "لطالما كنت سعيد هنا، لكن هناك بعض الأوقات التي أسعى فيها للعب المزيد من الدقائق، لو استطعت الحصول على نفس عدد الدقائق في المستقبل الذي حصلت عليه مؤخرًا لا أعتقد أنه سيكون لدي أي مشاكل".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد ربطت اللاعب بالرحيل عن البلوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.