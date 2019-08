كريستال بالاس يدون تاريخاً سلبياً لمانشستر يونايتد

تغلب كريستال بالاس على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الثالث للبريميرليج.

سجل أهداف اللقاء جوردان أيو في الدقيقة 3 وباتريك فان أنهولت في الدقيقة 93 لكريستال، فيما سجل دانييل جيمس في الدقيقة 89 ليونايتد.

المباراة شهدت الفوز الأول لكريستال على حساب الشياطين الحمر في تاريخ حقبة البريميرليج، حيث كانت النتيجة تشير إلى 16 انتصار ليونايتد و4 تعادلات.

👍🏻 - ( @CPFC ) defeat for the first time in the (W1-D4-L16). Their previous top flight win against them was a 3-0 at home in the First Division on 11 May 1991. #MUNCRY

كما أنه كان الفوز الأول لكريستال في الدوري على حساب يونايتد، منذ 11 مايو 1991 حين فاز عليه بثلاثية نظيفة.

على الناحية الأخرى بات فان أنهولت ثاني لاعب يسجل هدف الفوز في الدقيقة 90 وما بعدها ضد يونايتد، بعد تييري هنري مع آرسنال في يناير 2007.

90 - Patrick van Aanholt has become only the second ever player to score a 90th minute winner vs Man Utd in the , after Thierry Henry with in January 2007. Van Aanholt is the first to do so in a match at Old Trafford. Incredible. #MUNCRY pic.twitter.com/uITm70IWZV