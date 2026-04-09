كريستال بالاس يتفوق بشكل كبير على فيورنتينا؛ إيميغا يواجه صعوبات مع ستراسبورغ

أثبت كريستال بالاس أنه يستحق لقب المرشح الأوفر حظاً في دوري المؤتمرات. فقد تفوق النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز على فيورنتينا بنتيجة 3-0 في مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي. وفي الوقت نفسه، حقق نادي ماينز أيضاً نتيجة رائعة بفوزه 2-0 على نادي ستراسبورغ.

كريستال بالاس - فيورنتينا 3-0

بعد أكثر من عشرين دقيقة من اللعب، حصل كريستال بالاس على ركلة جزاء، بعد مخالفة متهورة من مدافع فيورنتينا دودو داخل منطقة الجزاء الإيطالية. تولى جان فيليب ماتيتا المسؤولية وأرسل الكرة في الزاوية الخاطئة لديفيد دي خيا: 1-0.

كما لعب دودو دوراً سيئاً في الهدف الثاني. فقد خرج البرازيلي متأخراً، مما أدى إلى عدم وجود تسلل، وكان تيريك ميتشل في المكان المناسب لتسجيل الهدف، بعد أن فشل ماتيتا في ذلك قبل جزء من الثانية.

في الدقائق الأخيرة من المباراة، سجل بالاس هدفاً آخر. سجل إسماعيل سار هدفاً من تمريرة دايتشي كامادا، وبذلك يبدو أن مباراة الإياب أصبحت مجرد إجراء شكلي: 3-0.

FSV ماينز 05 - RC ستراسبورغ 2-0

بدأ ماينز المباراة بقوة ضد ستراسبورغ، حيث بدأ اللاعب الدولي الهولندي إيمانويل إيميغا، الذي عاد مؤخرًا من الإصابة، على مقاعد البدلاء. كان كايشو سانو، شقيق نجم الدوري الهولندي كوداي سانو، هو من افتتح التسجيل بتسديدة رائعة في الزاوية العليا: 1-0.

بعد ذلك بوقت قصير، ضاعف الألمان تقدمهم. استلم ستيفان بوش الكرة من ركلة ركنية من بول نيبيل وحصل على الوقت والمساحة الكافيين لتسجيل هدف مقنع: 2-0.

بعد الاستراحة، دخل إيميغا الملعب مع الفريق الفرنسي، وشهد اللاعب السابق في سبارتا تسديدة قوية من فالنتين باركو، الذي كان محظوظاً لأن تسديدته اصطدمت بالجزء السفلي من العارضة. استمرت الهجمة ووصلت الكرة إلى إيميغا، لكنه سددها برأسه بعيداً عن المرمى. يجب على ستراسبورغ