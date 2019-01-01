مدافع كريسال بالاس: حان وقت إيقاف محمد صلاح

باتريك فان انهولت يؤكد أن مواجهة محمد صلاح أمام كريستال بالاس هذه المرة لن تكون سهل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

توعد باتريك فان انهولت لاعب فريق كريستال بالاس النجم المصري محمد صلاح بمباراة صعبة عندما يلتقي ليفربول ضمن لقاءات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب الهولندي وأكد خلالها أن المباراة لن تكون سهلة على محمد صلاح كما يكون الحال في أغلب الأوقات.

وقال اللاعب: "نعم، دومًا ما أحب أن العب ضد أفضل اللاعبون حول العالم، ومحمد صلاح بكل تأكيد واحد من الأفضل على الاطلاق في الدوري الإنجليزي".

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وأضاف: "أعتقد أن وقتي قد جاء من أجل أن أوقفه وألا أجعله يسجل الأهداف ضد فريقي أو حتى أن يظهر بأداء طيب أمامنا".

وسيدخل فريق ليفربول مباراة الغد وهو في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، ويأتي مانشستر سيتي خلفه بـ 53.

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جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد واجه كريستال بالاس من قبل في خمسة مناسبات بقميصي تشيلسي وليفربول وحقق الفوز في أربع مواجهة وخسر لقاء وحيد، مسجلًا هدفًا وصانعًا لأثنين.