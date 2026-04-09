أدى الترتيب التكتيكي لهذه المباراة ضمن دوري المؤتمرات إلى مواجهة بين فريق كريستال بالاس بقيادة أوليفر غلاسنر، الذي يتميز بأسلوبه السريع والميل إلى الهجوم العمودي، وفريق فيورنتينا بقيادة بيبا فانولي، الذي يتبنى أسلوبًا أكثر تقليدية ويركز على السيطرة على الكرة. سعى غلاسنر إلى الاستفادة من أجواء ملعب سيلهورست بارك من خلال تطبيق خط دفاع متقدم لا هوادة فيه، مصمم لإجبار الخصم على فقدان الكرة في الثلث الأوسط للملعب والانتقال إلى الهجوم بأقصى سرعة. كان الهدف واضحًا: زعزعة بناء هجمات فيورنتينا وعزل جان فيليب ماتيتا أمام خط دفاع عانى تاريخيًا من اللاعبين البدنيين والمباشرين.

على العكس من ذلك، سعى فانولي إلى خوض مبارزة فنية، مستفيداً من تداول الكرة أفقياً للتلاعب بظهيري جناح بالاس وخلق تكتلات في المناطق الجانبية. من خلال اللعب بتشكيلة 4-3-3، كان المدرب الإيطالي يأمل في التفوق عدديًا على محور خط وسط بالاس والحفاظ على الضغط من خلال فترات طويلة من الاستحواذ. ومع ذلك، كما تشير البيانات، فإن استحواذ فيورنتينا (51٪) أثبت أنه عقيم إلى حد كبير، حيث افتقر إلى العوامل الحاسمة اللازمة لاختراق وحدة دفاعية من ثلاثة لاعبين تتمتع بانضباط كبير وظلت متماسكة طوال المباراة.

التشكيلة التكتيكية لكريستال بالاس

اختار غلاسنر تشكيلة قوية 3-4-2-1، والتي تحولت فعليًا إلى 5-4-1 خلال المراحل الدفاعية. كان الدافع الرئيسي للضغط هو التمريرة إلى لاعب خط الوسط الدفاعي لفيورنتينا، نيكولو فاجيولي؛ فبمجرد دخول الكرة إلى الممر المركزي، قفز إسماعيل سار ودايتشي كامادا من أدوارهما في نصف المساحة لإغلاق مسارات التمرير. أجبر هذا فيورنتينا على إجراء تمريرات جانبية غير مريحة أو تمريرات طويلة إلى خط دفاع بالاس الذي سيطر على الصراعات الهوائية، وفاز بنسبة 62.5% من التحديات الرأسية.

في مرحلة بناء الهجمات، استخدم بالاس آدم وارتون كـ«مقياس إيقاع» رئيسي، حيث كان يتراجع غالبًا بين قلب الدفاع لخلق تفوق عددي 4 مقابل 3 أمام خط هجوم فيورنتينا. وقد سمح ذلك لدانيال مونوز وتيريك ميتشل بالتقدم بقوة إلى الأمام، مما أدى إلى تراجع ظهيري الجناحين الخصمين إلى العمق. وقد تجلى ذلك بشكل مثالي في الهدف الثاني: احتفظ ماتيتا بالكرة، مما جذب مدافعي الوسط، مما سمح لميتشل بالتسلل إلى منطقة الجزاء من موقع متقدم. كانت كفاءة بالاس ملحوظة؛ على الرغم من قلة عدد التمريرات بشكل عام (240 مقابل 220)، إلا أن متوسط xG لكل تسديدة كان أعلى بكثير، مما يعكس خطة تعتمد على خلق فرص عالية القيمة بدلاً من الكمية. على الصعيد الدفاعي، حافظ الثلاثي لاكروا، كانفوت، وريتشاردز على خط دفاعي مرتفع، ونجحوا في تضييق الملعب وترك فيورنتينا دون أي مساحة للاستغلال بين الخطوط.

التشكيلة التكتيكية لفيورنتينا

بدا أن تشكيلة فانولي 4-3-3 تسعى لاستغلال المساحات خلف ظهيري الجناح المتقدمين في بالاس، مع تشجيع دودو وروبن جوسنز على التداخل. تكتيكيًا، تمحور الخطة حول خلق تفوق عددي 3 ضد 2 في المناطق الجانبية بمساعدة لاعبي الوسط الداخليين، فابيان وندور. ومع ذلك، عانى بناء الهجمات في فيورنتينا في كثير من الأحيان من نقص العموديّة. سجل الفريق 220 تمريرة لكنه لم يولد سوى 0.51 xG، مما يشير إلى فشل في توصيل الكرة إلى "المنطقة 14" بشكل فعال. كما كان ضغطهم غير مترابط؛ فبينما حاولوا الضغط عاليًا، جعلت قدرة بالاس على تجاوز الخط الأول بتمريرات مباشرة إلى ماتيتا ضغط الفريق الإيطالي عديم الجدوى.

واجه خط الدفاع، بقيادة بونغراتشيتش ورانييري، صعوبة في التعامل مع سرعة انتقالات بالاس. وبسبب تقدم الظهيرين إلى الأمام، تركت فيورنتينا قلب دفاعها مكشوفًا في مواجهات فردية ضد سار وماتيتا. وأدى هذا الضعف التكتيكي إلى احتساب ركلة جزاء مبكرة وتعرض الفريق لضغط مستمر خلال الشوط الأول. علاوة على ذلك، فإن عدم وجود لاعب "رقم 6" تقليدي مع انتقالات دفاعية عالية المستوى يعني أنه في كل مرة يستعيد فيها بالاس الكرة، يتم تجاوز خط وسط فيورنتينا بسهولة. غالبًا ما كانوا عالقين في "منطقة حرام" بين محاولة الحفاظ على خط دفاعي متقدم والخوف من سرعة الثلاثي الهجومي لبالاس، مما أدى إلى تشكيل دفاعي يفتقر إلى العمق والتماسك.

المباراة التكتيكية

حُسمت المباراة بسبب التباين بين أسلوب بالاس العمودي وتداول الكرة البطيء والأفقي لفيورنتينا. نجح غلاسنر فعلياً في "استدراج" فيورنتينا للاستحواذ على الكرة في نصف ملعبها. من خلال السماح للزوار بالاستحواذ على الكرة، خلق بالاس المساحات التي أرادها للهجوم المرتد. تم حسم المعركة الحاسمة في المساحات النصفية؛ حيث تسبب تمركز كامادا وسار بين خط وسط فيورنتينا ودفاعها في إرباك مستمر. لم يتمكن فاجيولي من مراقبة كليهما، وتردد قلب دفاع فيورنتينا في الخروج من الخط الدفاعي خوفاً من ترك ماتيتا دون رقابة.

كان قرار غلاسنر بإعطاء الأولوية للكثافة في الوسط على حساب الاستحواذ هو ما حسم المعركة التكتيكية. فقد كانت الأخطاء الخمسة عشر التي ارتكبها بالاس جزءًا مدروسًا من هذه الاستراتيجية — حيث سعت إلى منع فيورنتينا من بناء أي إيقاع من خلال «الأخطاء التكتيكية» في الثلث الأوسط من الملعب. لم يكن لدى فانولي أي رد على هذا الاضطراب. أظهرت البيانات أن بالاس سدد 16 تسديدة مقابل 7 لفيورنتينا، منها 5 على المرمى. لم يكن التفاوت جسديًا فحسب؛ بل كان فشلًا مفاهيميًا من جانب فيورنتينا في التكيف مع فريق يزدهر في الفوضى بدلاً من النظام. ضمنت خطة غلاسنر أنه حتى عندما كانت الكرة في حوزة فيورنتينا، لم تكن تسيطر عليها أبدًا.

التعديلات أثناء المباراة

إدراكًا لعدم وجود اختراق، حاول فانولي إجراء تبديل مزدوج في الدقيقة 78، بإدخال فازيني وبالبو. حول فيورنتينا إلى تشكيلة 4-2-4 أكثر يأسًا، ودفع بلاعب إضافي إلى خط الهجوم لتحدي خط دفاع بالاس المكون من ثلاثة لاعبين. ومع ذلك، جاءت هذه التعديلات بنتائج عكسية. فمن خلال سحب لاعب وسط، فقد المزيد من السيطرة في وسط الملعب، مما سمح لبالاس بالانتقال بحرية أكبر. وأدى ذلك مباشرة إلى الهدف الثالث المتأخر من سار، حيث وجد كامادا مساحة واسعة حيث كان من المفترض أن يتواجد لاعب الوسط الثالث لتقديم التمريرة الحاسمة.

كانت تعديلات غلاسنر أكثر تركيزًا على الحفاظ على النتيجة، لكنها لم تكن أقل فعالية. في الدقيقة 66، أدى إشراك ييريمي بينو بدلاً من جيساند إلى تجديد الطاقة في الضغط العالي. وفي وقت لاحق، أدى دخول جيفرسون ليرما بدلاً من ماتيتا في الدقيقة 84 إلى تحول بالاس إلى تشكيلة 5-3-2 عملية، مما عزز خط الوسط و«حسم» المباراة بشكل فعال. ضمنت هذه التعديلات أنه بينما أرسلت فيورنتينا المزيد من اللاعبين إلى الأمام، أصبح من الصعب بشكل متزايد اختراق دفاع بالاس. عكست التبديلات سيطرة المدرب الكاملة على وتيرة المباراة، حيث استجاب ليأس الخصم بتعزيزات دفاعية محسوبة حافظت على سلامة الخطة التكتيكية الأصلية.

الخلاصة

في النهاية، كان التفاوت في كفاءة الانتقالات هو ما حسم النتيجة. كان كريستال بالاس دقيقاً، حيث حول معدل xG مرتفعاً إلى ثلاثة أهداف من خلال استغلال المساحة خلف الظهيرين المتقدمين لفيورنتينا. أعطت خطة غلاسنر 3-4-2-1 الأولوية للعب المباشر والضغط العالي، في حين افتقرت خطة فانولي 4-3-3 إلى المرونة التكتيكية للتعامل مع فريق رفض الانجرار إلى مباراة بطيئة الإيقاع. الإحصائيات لا تكذب: 3.45 xG مقابل 0.51 xG تروي قصة مباراة كان فيها أحد الفريقين يمتلك الكرة، لكن الفريق الآخر كان يمتلك الخطة. كانت أسلوب بالاس العمودي وهيمنته البدنية هما العاملان الحاسمان.