كريسبو: مورينيو سينجح مع ريال مدريد لهذا السبب

أشاد الأرجنتيني هيرنان كريسبو، نجم تشيلسي وإنتر السابق، بمدربه في تلك الفترة جوزيه مورينيو، والمرشح لولاية ثانية في ريال مدريد.

ولعب كريسبو تحت قيادة مورينيو في تجربتين، مع تشيلسي في 2005 وإنتر عام 2008، وحقق ألقابًا عديدة في المرتين (الدوري الإنجليزي، والدوري الإيطالي، وكأس الدرع الخيرية، وكأس السوبر الإيطالي).

وشارك المهاجم الأرجنتيني السابق في 59 مباراة مع المدرب البرتغالي بكل البطولات، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 6 أهداف أخرى.

وعن احتمالية عودة مدرب بنفيكا إلى ريال مدريد في ولاية ثانية الموسم المقبل، شدد كريسبو على قدرة مورينيو على النجاح مع الفريق الملكي.

وقال كريسبو "مورينيو وُلد ليكون بطلًا. أينما ذهب، ينقل روح التنافسية وعقلية الانتصار".

وأوضح كريسبو السبب الذي يدفعه لتوقع نجاح مورينيو مع العملاق الإسباني بقوله "ريال مدريد نادٍ يفرض دائمًا أقصى درجات الضغط، ومورينيو يفهم هذه الثقافة وهذا النوع من التحديات بشكل مثالي. إذا أتيحت له فرصة العودة، فإن النجاح سيكون دائمًا احتمالًا قائمًا معه".

وتشير كل التقارير الصحفية إلى أن مورينيو بات قريبًا من العودة إلى ريال مدريد في ولاية ثانية خلفًا لألفارو أربيلوا، بعد أن قاد الفريق في الفترة بين 2010 حتى 2013.

