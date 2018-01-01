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كريسبو يخوض أولى تجاربه التدريبية في الأرجنتين

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كريسبو وثالث تجاربه التدريبية

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي بانفيلد الأرجنتيني تعيين النجم الأرجنتيني السابق هيرنان كريسبو مدرباً للفريق الأول للنادي الذي ينافس في الدرجة الأولى.

وكانت آخر تجارب كريسبو التدريبية عبر بوابة نادي مودينا بدوري الدرجة الثانية الإيطالية من يوليو 2015 وحتى مارس 2016.

وقال أوسكار توكر، نائب رئيس بانفيلد: "هيرنان عرض علينا مشروعه الكروي وتوصلنا لاتفاق شفهي لتوليه المهمة".

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وأضاف: "سيطير إلى بوينس آيريس بالأيام المقبلة لإتمام الصفقة، نتمنى أن نتهي من التوقيع قبل الأعياد ونقدمه للجماهير".

وختم: "الاتفاق مع كريسبو هو توقيع عقد يمتد لمدة عام ونصف".

وكانت أولى تجارب كريسبو التدريبية مع فريقه السابق كلاعب بارما في 2014 عندما تولى تدريب فريق الشباب لموسم وحيد.

وسبق لكريسبو اللعب في الأرجنتين بقميص ريفر بليت، وبعدها تألق في إيطاليا بألوان بارما، لاتسيو، إنتر، ميلان وجنوى، بالإضافة لتشيلسي في إنجلترا.

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