"كرويف يعلن عن حملته: يجب أن يكون هذا هو المدرب الجديد لأياكس"

أجاكس يضع ميشيل سانشيز نصب عينيه، وفقًا لما أفاد به ماتيو موريتو من راديو ماركا. ينتهي عقد مدرب جيرونا قريبًا، ويُعتبر داخليًّا خيارًا جادًا للموسم المقبل. ويُقال إن المدير الفني جوردي كرويف يدرس حاليًا إمكانية انضمام ميشيل.

ويقود أوسكار غارسيا الفريق حالياً بصفة مؤقتة في أمستردام. وقد تم ترشيح الإسباني بعد رحيل المدرب المؤقت فريد غريم، لكنه لا يُعتبر حلاً طويل الأمد. وترغب إدارة النادي في تحديد مسار جديد وثابت في الصيف المقبل.

ويقال إن المدير الفني جوردي كرويف يبحث بشكل خاص عن مدرب يتمتع بأسلوب لعب واضح. وفي إطار هذا البحث، عاد مرة أخرى إلى ميشيل، الذي ظل لفترة طويلة على رادار يوهان كرويف أرينا.

ووفقًا لموريتو، فإن اهتمام أياكس ينبع من الموسم القوي الذي قدمه جيرونا، الذي يحتل المركز الثالث عشر في الدوري الإسباني. كما أن سيرة المدرب، التي تتوافق مع أسلوب لعب النادي، تلعب دورًا في ذلك.

"إن وجود جوردي كرويف كمدير رياضي أمر حاسم في هذه الصفقة"، حسبما قال الصحفي.

ميشيل اسم معروف في إسبانيا. قضى لاعب الوسط السابق معظم مسيرته الكروية في رايو فايكانو، حيث خاض أكثر من 350 مباراة.

وبعد تجارب قصيرة مع ألميريا وريال مورسيا ومالقة، عاد إلى مدريد حيث بدأ مسيرته التدريبية. وبدأ في أكاديمية رايو للشباب وتدرج في النهاية ليصبح المدرب الرئيسي للفريق الأول.

وسرعان ما شهدت مسيرته التدريبية طفرة: ففي عام 2018، قاد فريق رايو للصعود إلى الدوري الإسباني. وبعد عامين، كرر هذا الإنجاز مع فريق إس دي هويسكا. ومنذ عام 2021، يشغل منصب المدير الفني لفريق جيرونا، الذي يضم في صفوفه لاعبين مثل دالي بليند وأكسل فيتسل.