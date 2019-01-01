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كرويف: نيمار واحد من أهم 5 مواهب في تاريخ كرة القدم

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Getty composite
نجل يوهان كرويف وأسطورة برشلونة يرى ضرورة الصفح عن نيمار وعودته إلى البلاوجرانا

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال جوردي كرويف نجل أسطورة برشلونة الراحل يوهان كرويف إن نيمار أحد أهم مواهب كرة القدم على الإطلاق وأكثرها خصوصية.

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ويأتي ذلك في الوقت الذي يتفاوض فيه برشلونة مع إدارة باريس سان جيرمان من أجل استعادة خدمات النجم البرازيلي مرة أخرى.

وحول ذلك، يرى كرويف أن برشلونة عليه نسيان الماضي والصفح عن نيمار وبذل الجهد من أجل إعادته إلى كامب نو من جديد.

وأضاف: "نيمار لاعب استثنائي، لقد قدم الكثير من الأشياء مع برشلونة ورحيله كان خسارة كبيرة للطرفين، عودة الأمور إلى نصابها ستكون الحل"

وتابع: "نيمار أحد أهم مواهب الكرة على الإطلاق وأكثرها خصوصية واسثتنائية، على برشلونة أن ينسى ما فات ويعيده من جديد ليقدم الإضافة للفريق"

توخيل: نيمار لن يرحل قبل ضم باريس للبديل

يذكر أن باريس سان جيرمان قد استبعد نيمار من قائمته في المباراتين الأولتين من الدوري الفرنسي، ما يؤكد اقتراب رحيله عن الفريق.

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