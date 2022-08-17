"كرويف كان ليخجل من تصرفات إدارة برشلونة اليوم"

غضب هولندي قوي من إدارة برشلونة

عبر أسطورة كرة القدم الهولندية، ماركو فان باستن، عن غضبه الكبير بسبب ما يحدث من قبل فريق برشلونة الإسباني تجاه اللاعب فرينكي دي يونج.

حيث يحاول الفريق الكتالوني التخلص من متوسط ميدانه الشاب في سوق الانتقالات الحالي بكافة الطرق لحل أزمة الرواتب وتسجيل الصفقات الجديدة.

وتحدث مهاجم ميلان السابق في قناة "Ziggo Sport" الهولندية عن غضبه من طريقة برشلونة في التعامل مع دي يونج، كما استحضر اسم الأسطورة المعشوقة في كتالونيا يوهان كرويف.

ماذا قال فان باستن؟

يرى فان باستن أن سلوك برشلونة في محاولة إخراج دي يونج من صفوف الفريق كان أقل من "معايير" النادي.

حيث قال: "أعتقد أن يوهان كرويف كان سيخجل من رؤية كيف يتصرف برشلونة اليوم، في رأيي، كان سلوك البلوجرانا أقل بكثير من معاييرهم".

غضب هولندي من برشلونة

لم يكن فان باستن هو النجم الوحيد الذي انتقد تصرفات برشلونة في التعامل مع دي يونج، حيث قد تحدث لاعب ريال مدريد السابق، رافاييل فان دير فارت عن استيائه من إدارة البلوجرانا.

ووصل الأمر إلى سب رئيس النادي، جوان لابورتا، واعتبار ما حدث من قبل الإدارة على أنه "عار" في حق مؤسسة كبيرة مثل برشلونة.

حيث قد أوضح: "أجده وصمة عار، ولابورتا الذي يضحك في كل مكان برأسه الكبير، هذا الرجل يعتقد أنه الملك، لكنني أعتقد أنه أحمق بعض الشيء".

وتابع: "فرينكي؟ لا يمكنك معاملة الناس بهذه الطريقة، دي يونج يكسب الكثير؟ أنت توقع عقدًا ثم تفي بالعقد أو تغادر بشروط جيدة، ولكن ليس هكذا، هذه مافيا ويجب أن يعاقبوا".