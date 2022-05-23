كرويف: برشلونة يحتاج للتحسن في جميع المراكز .. ولدينا ميزة لجذب اللاعبين!

عبر جوردي كرويف المستشار الرياضي لنادي برشلونة عن إحباطه الشديد من موسم "البلوجرانا"، بعد المباراة الأخيرة للفريق في الدوري الإسباني أمام فياريال.

برشلونة خسر أمام فياريال بهدفين دون رد على ملعب "كامب نو"، ليختتم الموسم بأسوأ صورة ممكنة، على الرغم من أن "البلوجرانا" ضمن بالفعل وصافة الدوري الإسباني.

كرويف بعد المباراة أعرب عن خيبة أمله من الموسم بشكل عام، وأكد أنه كان سيحب الفوز على فياريال في ختام الموسم.

وقال كرويف في تصريحات لقناة برشلونة بعد المباراة: "كان من الجيد أن ننهي الموسم بالفوز، لكن النتيجة لم تكن ما أردناه، والآن حان الوقت للعمل خارج الملعب".

وأضاف: "أنا لست سعيدًا تمامًا، لكن يجب ألا ننسى أننا عانينا من وقت صعب للغاية".

وتابع: "سنحاول تعزيز الفريق، هناك خطة أ، وخطة ب، وخطة ج ود، لكننا سنرى ما يمكننا القيام به، لأنه يتعين علينا التوقف مع قواعد اللعب المالي النظيف".

وأكمل: "علينا التحسن في جميع الخطوط، الأمر لا يتعلق بإلقاء اللوم على أحد، علينا البحث عن توازن الفريق، وهذا لم يحدث هذا الموسم".

وأردف: "علينا أن نتسم بالهدوء، وأن نعرف أولًا ما يمكننا فعله، نحن نعلم بالفعل الوضع برمته، ومسألة اللعب المالي النظيف".

واختتم كرويف: "الأمر الجيد هو أن النادي يتمتع بجاذبية كبيرة لدرجة أن أي لاعب في أي دوري عندما يسمع اسم برشلونة يكون لديه الاهتمام، ولكن من الواضح أننا يجب أن ننظر إلى ما يمكننا القيام به، نحن بحاجة إلى تغيير مهم".

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