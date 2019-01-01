كروكس: فليعتزل مورينيو إن لم يفز بالبطولات مع توتنهام

نجم توتنهام السابق يتحدث عن نهاية مورينيو في هذه الحالة

قال جاريث كروكس نجم نادي توتنهام السابق إن المدير الفني الحالي للسبيرز سيكون عليه الاعتزال في حالة لم ينجح في التتويج بالبطولات مع الفريق.

وكان مورينيو قد خلف ماوريسيو بوتشيتينو في تدريب نادي توتنهام وذلك بعد إقالة المدرب الأرجنتيني نهاية الأسبوع الماضي لسوء النتائج.

وحول ذلك، قال جاريث كروكس إن فشل السبيشبال وان في حصد البطولات مع هذا الفريق الذي يدربه حاليًا في توتنهام سيكون بمثابة نهاية مسيرته التدريبية.

وأضاف: "الفريق الذي يمتلكه مورينيو في الوقت الحالي وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ويمتلك العديد من العناصر المميزة"

وتابع: "الفترة السيئة التي مر بها توتنهام كانت بسبب حالة الركود الموجودة والتي من المفترض أن يكسرها مورينيو، يجب أن يأخذ الفريق للأمام خطوة"

وأردف: "بوتشيتينو جعل الفريق من الأفضل ووضعه على خارطة المنافسة، ما يتبقى الآن هو الفوز بالبطولات، وهو ما يجب على مورينيو أن يفعله بعد تجربة أثارت الشك مع مانشستر يونايتد، إن لم يفز بالبطولات فهذه ستكون نهايته كمدرب وعليه أن يعتزل بعدها"

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يذكر أن جوزيه مورينيو قد تولى تدريب توتنهام بعدما أعلن أن ذلك حدث بسبب الإرث الذي تركه النادي، كما وعد الجماهير بالشغف.