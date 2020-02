كروس يختار أفضل لاعب ألماني وأصعب لحظة في مسيرته

اختار توني كروس، متوسط ميدان ريال مدريد، أفضل لاعب ألماني كما ذكر أصعب لحظة في مسيرته الرياضية.

كروس سبق وكشف عن رغبته في الاعتزال المبكر وأنّه لن يستمر في الملاعب حتى عامه الـ 38 ويفضل خلع حذائه مبكرًا عن ذلك.

وفي فقرته الخاصة عبر حسابه بموقع "تويتر" بعنوان "أسأل كروس" أجاب الدولي الألماني على العديد من أسئلة الجمهور والتي كان من بينها أفضل لاعب ألماني وأصعب لحظة في مسيرتها.

واختار كروس هداف كأس العالم التاريخي، ميروسلاف كلوزه كأفضل لاعب ألماني واعتبر خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ في 2012 أمام تشيلسي.

وحول رأيه في موسم ريال مدريد الحالي، أكد أنّ الفريق يقدم نتائج إيجابية حتى اللحظة ولكن الأهم الاستمرار وحصد الألقاب بنهاية الموسم.

واعتبر الفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي أمر جنوني ولا يمكن تصديقه، كما علّق على صعوبة تعلم اللغة الإسبانية رغم تواجده منذ سنوات رفقة النادي الملكي.

Of course. Was crazy. https://t.co/kAfLADSxxv