كروس يحسم موقفه النهائي من مغادرة ريال مدريد

كشف توني كروس لاعب وسط ريال مدريد، عن موقفه من البقاء مع النادي الإسباني وسط الشائعات المستمرة حول مستقبله.

بعض التقارير الصحفية أشارت إلى اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد مع النجم الألماني، واستغلال عدم تجديد عقده المستمر مع ريال حتى يونيو 2023.

اللاعب أجرى مقابلة مع قناة "RMTV" للحديث عن العديد من الأمور الخاصة بوضعه الحالي مع النادي.

ماذا قال كروس عن مستقبله؟

كروس سئل عن رأيه في ملعب سانتياجو برنابيو الجديد وأجاب:"إنه مثير للإعجاب وأتطلع للعب به، آمل أن ألعب هناك لبضع سنوات".

وأضاف:"أنا وعائلتي نعيش براحة وهدوء في مدريد، نحن نعيش في الضواحي كأي عائلة أخرى، الرئيس والنادي والجماهير، كلهم جعلوني أشعر بالراحة منذ البداية".

وعن علاقته بالمدرب كارلو أنشيلوتي:"هو يعرفني جيدًا ويدرك ما يمكنني تقديمه وما أحتاجه لمساعدة الفريق، تربطنا علاقة جيدة وهناك القليل من الأشخاص ممن يعرفوني أكثر.

كيف تحدث عن طموحاته للموسم الحالي؟

النجم الألماني قال:"أريد أن ألعب موسمًا بدون إصابات، أنا الآن في حالة جيدة وأتمتع بهدوء فيما يخص النجاحات المتوقعة"

واستكمل:"لقد استمتعت بالمباريات الأخيرة، ولو قمنا بنفس الشيء في كل المواجهات سنكون لدينا فرصة كبيرة في الفوز بالبطولات".

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