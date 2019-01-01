كروس يبدي رأيه في معاناة بيل مع ريال مدريد

يرى صعوبة عودة الأمور بشكل طبيعي بينه والمدرب زين الدين زيدان

أكد توني كروس لاعب وسط ريال مدريد، أنه لا يعلم ماذا يحدث مع زميله الويلزي جاريث بيل بالنادي الإسباني.

العديد من الشكوك أثيرت حول مستقبل بيل في ريال، حيث حاول الميرينجي التخلي عنه وبيعه الصيف الماضي ولكنه فشل.

الأزمة ازدادت هذا الموسم بعد مغادرة اللاعب لملعب سانتياجو برنابيو خلال مواجهة ريال بيتيس.

كروس قال عن موقف زميله في تصريحات صحفية:"لا أعلم، كان على وشك الرحيل في الصيف والجميع استعد لهذه الخطوة وقلب الصفحة تماماً".

وأضاف:"من الصعب جداً عودة الأمور بشكل طبيعي بعد كل هذه الأحداث، ولكنه يحرص دائماً على تقديم مستويات مميزة مع الفريق".

وتابع:"أسوأ شيء ممكن هو تعرضه لأي إصابة خلال مشاركته مع منتخب ويلز، حيث قد تعيق جميع محاولاته لإثبات قدراته من جديد".

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واستكمل:"الوقت الحالي لم يكن الأفضل له للعودة للمنتخب، عدم اللعب مع ريال والذهاب مباشرة لأداء الواجب الدولي قد يضره".

يذكر أن بيل لعب 7 مباريات فقط مع ريال هذا الموسم، سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.