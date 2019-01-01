كروس: ندمت على التجديد لبايرن بعد 10 دقائق من التوقيع

توني كروس نجم فريق بايرن ميونخ السابق وريال مدريد الحالي يؤكد أنه ندم على تمديد آخر عقده له مع النادي البافاري قبل الانضمام للملكي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد توني كروس نجم فريق بايرن ميونخ السابق وريال مدريد الحالي أنه شعر بالندم الفوري عندما مدد تعاقده مع فريق بايرن ميونخ لآخر مرة قبل الانضمام للفريق الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كروس وأكد خلالها أنه لم يكن يريد العودة من بايرن ليفركوزن في المقام الأول.

وقال كروس: “كانوا دائمًا ما يخبرونني كم أنا رائع، وكيف أقوم بكل شيء بشكل صحيح، بالرغم من ذلك لم أكن أشارك وكان لدي قناعة أنني أستحق ما هو أفضل من ذلك".

وأضاف: "في الواقع لم أكن أريد أن أعود لهم من صفوف باير ليفركوزن، عندما وقعت على تمديد التعاقد هناك ندمت عليه بعد 10 دقائق فقط".

وأكمل كروس: بمجرد التوقيع قال لي كارل هاينز رومينجه الآن لديك عقدًا عظيمًا، كأنه يقول لي أن ألعب بشكل أفضل".

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جدير بالذكر أن كروس كان قد انضم لصفوف فريق ريال مدريد قادمًا من صفوف بايرن ميونخ في 2014 بعد كأس العالم".



