كروس يوضح سبب رفضه عرض مانشستر يونايتد

لماذا رفض كروس الرحيل إلى مسرح الأحلام؟

كشف توني كروس، متوسط ميدان ريال مدريد، عن محاولات مانشستر يونايتد للتعاقد معه أثناء لعبه لصالح بايرن ميونخ الألماني.

كروس تحدث في الحوار ذاته عن موقف جاريث بيل في ريال مدريد والذي يمكن مطالعته من هنا

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وانضم كروس إلى النادي الملكي في 2014 ليصبح من أهم دعائم الفريق المتوج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي.

وقال كروس في تصريحات إلى "سكاي ألمانيا": "مانشستر يونايتد حاول التعاقد معي قبل انطلاق كأس العالم في 2014".

وتابع: "قبل مباراة ربع النهائي في المونديال، تحدث معي وكيل أعمالي عن عرض من ريال مدريد وأنّ المدرب كارلو أنشيلوتي يراني ضروريًا في خطته للموسم المقبل".

الاعب أشار إلى أنّه شعر بالسعادة من اهتمام ريال مدريد بضمه وهو ما جعله يتجاهل عرض مانشستر يونايتد ويوقع للنادي الملكي.

وحول عقده الذي ينتهي في 2023، واصل: "بالطبع أخطط للبقاء لمدة 3 سنوات على الأقل في ريال مدريد والاعتزال هناك. لم أحدد بعد موعد تركي كرة القدم وحاليًا أشهر أنني في أفضل حال".

واختتم: "شاركت في العديد من المباريات الموسم الجاري ولم أشعر بأي مشاكل بدنية، ودائمًا أشعر بالحيوية وبالتالي لا أخطط أبدًا لترك الفريق أو الاعتزال في أي وقت قريب".

جدير بالذكر أنّ كروس انضم إلى ريال مدريد مقابل 25 مليون يورو فقط وكانت آخر ألقابه الفوز بالدوري الإسباني.