كروس: فاران رائع ولن أشاهد نهائي دوري الأبطال

خروج مبكر لريال مدريد

علق طوني كروس، نجم ريال مدريد، على الخروج المبكر لناديه من منافسات دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي بسبب الأخطاء التي ارتكبها زميله رافائيل فاران.

الملكي خسر 2-1 مجدداً مثل مباراة الذهاب في مدريد، وحمل الكثيرون فاران المسؤولية بسبب تسببه في هدفيه أصحاب الأرض بأخطاء قاتلة من طرفه.

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وقال كروس في تصريحات نقلتها "سبورت 1": "لم نلعب شوط أول جيد وساعدانهم في الأهداف التي سجلوها، رافا فاران قدم موسماً رائعاً ولا يوجد أي اتهامات بحقه".

وأضاف: "كان من الصعب قلب نتيجة المباراة، أريد دوماً تحقيق كل الألقاب ولذا أشعر بالحزن على ما حدث".

وختم: "أشعر بالضيق ولكن الآن حان وقت العطلة، بقية المسابقة والنهائي في لشبونة؟ على الأغلب لن يهمني متابعة بقية البطولة".

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واكتفى الفريق الملكي هذا الموسم بتحقيق لقب الدوري المحلي والسوبر بعد توديعه مسابقة الكأس مبكراً، والمسابقة القارية للموس الثاني على التوالي من دور الستة عشر.

ويخرج لاعبو ريال مدريد في عطلة صيفية في الأسبوعين المقبلين، ثم يبدأ المعسكر التدريبي استعداداً لعودة المنافسات منتصف الشهر المقبل.