كروس عن هيمنة الدوري الإنجليزي: لم يحققوا أي بطولة قارية الموسم الماضي

كروس يتحدث عن علاقته مع بيريز وعدم رحيله عن ريال مدريد، كما يسخر من الدوري الإنجليزي!

لا يزال توني كروس أحد اللاعبين الأساسيين في ريال مدريد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، حيث نجح النجم الألماني في التتويج بالعديد من الألقاب داخل سانتياجو بيرنابيو.

الدولي الألماني كان قد انتقل إلى صفوف ريال مدريد في 2014 قادمًا من بايرن ميونخ.

وقام اللاعب الألماني بمدح فلورنتينو بيريز رئيس مجلس إدارة ريال مدريد، كما تحدث عن بطولة دوري السوبر الأوروبي، وإقامة كأس العالم في قطر 2022 خلال حديثه مع بودكاست "OMR".

كروس: الانتقال إلى ريال مدريد كان القرار الأفضل بالنسبة لي

وقال كروس في حوارًا مع بودكاست "OMR" الألمانية: "الانتقال إلى ريال مدريد كان القرار الأفضل، أفضل شيء يمكنني القيام به، كانت خطوة كبيرة، يجب أن تتأقلم سريعًا وتبذل قصارى جهدك في أول 6 أشهر لأنك في بلد جديد وتلعب في دوري جديد ولا تتحدث اللغة".

وتابع: "تصل إلى أكبر ناد في العالم وعليك العمل على الفور، ومنذ اليوم الأول لك على أرض الملعب يجب أن تلعب كما لو كنت هنا منذ 10 سنوات".

وعن فلورنتينو بيريز رئيس مجلس إدارة ريال مدريد قال: "علاقتي به جيدة وقريبة، شخص طيب القلب، يجيد اتخاذ القرارات الصعبة، أعطاني منذ اليوم الأول شعورًا بمدى سعادته بوجودي هنا، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لحجم كيان مثل ريال مدريد".

وواصل: "اعتقد أنه لم يخطر بباله بيعي رغم كل هذه السنوات، لقد أتيت فقط بـ 25 مليون يورو، كان من الممكن أن يعيد بيعي اقتصاديًا ليربح، لكنه سعيد بوجودي".

كما أرسل كروس رسالة لمشجعي الملكي قائلًا: "لديّ علاقة ممتازة بالنادي، لقد أصبحت مغرمًا به، الرئيس والفريق والجماهير، لذلك لن أغادر أيضًا".

وبسؤاله عن دوري السوبر الأوروبي رد قائلًا: "اعتقد أن الفكرة لا تزال موجودة، سيستغرق تنفيذها بعض الوقت، لكني أرى أنه سيتم تطبيقه في المستقبل، لكن لا يمكنني تحديد متى".

تفوق الدوري الإنجليزي؟

لا يعتقد كروس أن الدوري الإنجليزي قوي للغاية مقارنة ببقية البطولات حيث قال: "لم تفز أي من الفرق الإنجليزية بلقب قاري هذا العام".

وأكمل: "البث التلفزيوني كان أعلى بشكل ملحوظ في إنجلترا منذ سنوات عديدة، ولكن أيضًا هذا لم يمنحهم التتويج بكافة البطولات".

وعن كريستيانو رونالدو قال توني كروس "لم يصل إلى القمة لأن اسمه كريستيانو رونالدو، ولكن لأنه يقضي وقتًا طويلاً في العمل، يعمل بجدية وقوة وهذا هو السبيل الوحيد للوصول إلى القمة".

وعن اعتزاله دوليًا قال: "عندما أتذكر العام الأول بعد اتخاذ هذا القرار، حيث كنت لا أزال في قمة مستواي في نهائي دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، لذلك أعتقد أنه كان قرارًا موفقًا".

واختتم حديثه حول مونديال قطر وانتقادات إقامة البطولة هناك: "على اللاعبين إبداء رأيهم، أعتقد أن منحهم التنظيم خطأ حدث قبل عشر سنوات".