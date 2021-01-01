كروس عن صفقة ألابا: المهارة وحدها لا تكفي في ريال مدريد

توني كروس نجم ريال مدريد يتحدث عن علاقته بدافيد ألابا والصفقة المحتملة لصالح الملكي.

أكد توني كروس نجم ريال مدريد أن امتلاك دافيد ألابا للجودة والمهارة فقط لا يكفيه ليتواجد في صفوف ريال مدريد وللنجاح مع النادي الملكي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها توني كروس ونقلتها صحيفة "آس"، وأكد خلالها أن فريقه يحتاج لأكثر من مجرد المهارة.

وقال كروس: "الحقيقة أنني لم ألعب بجوار ألابا منذ سبع سنوات، الأمر صعب بعض الشيء بالنسبة لي لأقول ما الذي يفكر فيه".

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وأضاف: "الحقيقة أنني قرأت الأخبار المتعلقة بانتقاله لصفوف ريال مدريد، لكنني لا أملك أي فكرة أو معلومات حول ذلك الأمر".

وأكمل: "لو كان يلعب بشكل أساسي في صفوف بايرن ميونخ فذلك يعني أنه يملك المهارة الكافية للتواجد في ريال مدريد، ذلك الأمر جلي، لكن دعونا نرى ما الذي سيحدث في النهاية".

وأنهى تصريحاته: "أعتقد أنه كان هناك الكثير من اللاعبين الذين امتلكوا المهارة الكافية، لكن في ريال مدريد نحتاج ليكون الجميع في حالة بدنية وذهنية رائعة أيضًا، الجودة لا تكفي فقط هنا".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة تؤكد أن ريال مدريد اتفق مع ألابا بالفعل على الانضمام لصفوف الملكي بداية من الموسم المقبل.