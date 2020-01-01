كروس: زيدان يملك كل ما أحتاجه من أي مدرب

توني كروس نجم ريال مدريد يشيد بالمدير الفني له زين الدين زيدان.

كشف توني كروس نجم ريال مدريد عن سعادته بالعمل مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للنادي الملكي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كروس لصالح صحيفة "بيلد"، وأكد خلالها أن زيدان يملك كل ما يحتاجه المدير الفني.

وقال كروس: "كون زيدان كان لاعبًا عظيمًا من قبل فذلك يساعد الجميع، فهو يعرف بالتحديد ما الذي عليه القيام به، وكيف تكون الأمور بالنسبة لنجوم ريال مدريد".

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وأضاف: "هو يقوم بتطبيق معرفته وخبرته بشكل رائع معنا، ويستطيع التعامل مع المجموعة الكبيرة من النجوم المتواجدة في صفوف الفريق".

وأكمل: "زيدان يجتمع بكل لاعب ويتحدث معه بثقة كبيرة،، ويجعل الجميع منخرط في كافة التفاصيل الممكنة، ويستطيع السيطرة على كل الأجواء".

وأنهى تصريحاته: "المميز فوق كل ذلك هو قدرته الرائعة على القيادة الفنية للفريق، بالنسبة لي هو يملك كل ما أحتاجه من المدير الفني".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يستعد في الوقت الحالي لانطلاق مشوار الدفاع عن لقب الدوري الإسباني، حيث يواجه ريال سوسييداد في الـ 20 من سبتمبر الجاري.