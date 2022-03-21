كروس السبب؟ أوباميانج يفسر احتفاله في الكلاسيكو

قدم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج أداءً مثاليًا قاد به برشلونة إلى الفوز على ريال مدريد في مباراة "الكلاسيكو" التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" في قمة الجولة 29 من الدوري الإسباني.

أوباميانج سجل هدفين وصنع هدفًا في فوز برشلونة على ريال مدريد برباعية نظيفة، لكن احتفال النجم الجابوني بالهدف الثاني تحديدًا أثار حالة من الجدل عن قصد لاعب "البلوجرانا" منه.

ماذا كان احتفال أوباميانج؟

وبعد هدفه الثاني، ركض أوباميانج نحو الراية الركنية للاحتفال، قبل أن يمنحه أحد الأشخاص كرة حمراء، ليقوم الجابوني بتقليد حركة تشير إلى المسلسل الكارتوني "Dragon Ball Z" الشهير.

جاء احتفال الجابوني في إشارة إلى شخصية جوكو في المسلسل، وكانت حركة أوباميانج واضحة لجميع معجبي الشخصية من جميع أنحاء العالم.

ماذا قال أوباميانج؟

وبعد المباراة فسر أوباميانج احتفاله في تصريحات لقنوات "beIN Sports" قائلًا: "نعم بالطبع، هو دراجون بول".

وأضاف: "كان لدي أمنية واحدة، كانت مجرد الفوز هناك، فكرت كثيرًا في عائلتي وأجدادي الذين رحلوا، لكن هنا أنا سعيد لأنني سجلت لهم اليوم".

Hello from the finished player 🔵🔴

💪🏽 pic.twitter.com/MUPmsznoup — AUBA⚡️ (@Auba) March 21, 2022

ليست المرة الأولى!

ومن المعروف عن أوباميانج ولعه بمسلسل "Dragon Ball Z"، حيث أن المهاجم لديه وشم على جسده تكريمًا له.

ومن المؤكد أن أكثر شخص لن يعجبه احتفال أوباميانج في الكلاسيكو سيكون الألماني توني كروس، الذي شاهد فريقه ينهار في المباراة.

كروس سبق له انتقاد احتفالات أوباميانج، قائلًا إنه ليس معجبًا بتلك الاحتفالات التي يتم الإعداد لها مسبقًا.

وأشار نجم ريال مدريد إلى احتفالات أوباميانج بأقنعة "النمر الأسود" و"سبايدر مان"، وقال عنها: "هراء ولا يليق بقدوة يجب الاحتذاء بها فعل ذلك".

وبعد فترة من الشد والجذب بين الطرفين، شهدت بداية "الكلاسيكو" لحظات ودية بين كروس وأوباميانج، حيث تصافحا وتحدثا سويًا قبل بداية اللقاء.

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