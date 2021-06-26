كروس يرد بقسوة على انتقادات الجمهور لأداء ألمانيا في يورو 2020

رد الألماني توني كروس ردًا جريئًا وربما قاسيًا على الانتقادات التي تعرض لها وزملائه في منتخب ألمانيا خلال يورو 2020.

رد الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد على انتقادات الجماهير له ولزملائه في المنتخب ردًا كان جريئًا كعادة تصريحات اللاعب الأخيرة.

بدا كروس محتارًا من تلك الانتقادات التي وجهت لمنتخب ألمانيا بعد تعادله مع المجر بصعوبة وتأهله إلى دور الستة عشر من بطولة يورو 2020 بعد 4 أيام فقط من فوزهم على البرتغال 4-2.

كيف رد كروس على الانتقادات؟

تحدث كروس في البودكاست الخاص به عن تأهل بلاده وقال: "سعداء جدًا لأننا تأهلنا عن هذه المجموعة في حين لم يتوقع الجميع تأهلنا".

وتأهلت ألمانيا في المركز الثاني بأربع نقاط عن المجموعة الثانية التي تصدرتها فرنسا بخمس نقاط وتأهلت البرتغال ضمن أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث بأربع نقاط في حين ودعت المجر البطولة في المركز الرابع بنقطتين من تعادلين مع فرنسا وألمانيا.

وعلق كروس على انتقادات الجماهير ووصفها بالأعلام الصغيرة التي تتقاذقها الرياح.

وواصل لاعب ريال مدريد "بعد الفوز على البرتغال تخيلتم أننا أبطال أوروبا والآن وكأننا لا نستحق التأهل".

وتعادلت ألمانيا بصعوبة مع المجر 2-2 في آخر مبارياتها في الدور الأول لتتأهل لملاقاة إنجلترا في دور الستة عشر يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ويمبلي.

وأردف توني "لم نكن واثقين جدًا في أدائنا، علينا لوم أنفسنا لقد كنا قريبين من الخروج لكننا في دور الستة عشر أحببتم ذلك أم لا".

كيف يرى كروس مواجهة إنجلترا؟

وعن مواجهة منتخب إنجلترا على ملعبها في لندن علق كروس "نعرف الملعب والخصم والتاريخ؛ هناك أسباب عدة تجعلنا نتطلع لهذا المواجهة".

وبين الدولتين تاريخ طويل في كرة القدم ربما أبرز مواجهة جمعت المنتخبين على لعب ويمبلي القديم كانت في نهائي كأس العالم 1966 حينما توجت إنجلترا بلقبها الوحيد في كأس العالم بعد الفوز على ألمانيا الغربية 4-2 في الشوطين الإضافيين وسط جدل مستمر حتى الآن عن اجتياز الكرة لخط المرمى في هدف لإنجلترا.

اقرأ أيضًا:

كروس: سألت رونالدو عن الحياة في إيطاليا!

كروس: عودة راموس إلى ريال مدريد حتمية

رونالدو الهداف وكروس الدقيق.. الأفضل في مجموعات يورو 2020 رقميًا