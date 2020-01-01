كروس: اتصلت بالطوارئ بسبب كم الكحوليات التي تناولتها بعد خسارة الأبطال

توني كروس نجم وسط ملعب ريال مدريد يكشف عن تفاصيل واحدة من أسوأ الليالي الكروية بالنسبة له.

كشف توني كروس لاعب بايرن ميونخ السابق ونجم خط وسط ريال مدريد الحالي عن تفاصيل واحدة من أسوأ الليالي الكروية بالنسبة له في مسيرته.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وشقيقه، وأكدا خلالها أنهما تناولا الكثير من الكحوليات عقب الخسارة من تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال شقيق كروس: "في عام 2012 بعد الخسارة من تشيلسي كان هناك الكثير من الإحباط في الأجواء وشربنا الكثير من الكحوليات لدرجة أننا كنا في حاجة لدخول غرف الطوارئ".

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ورد كروس نفسه: "الأمر لم يكن جيدًا أبدًا، لكن على الأقل كان لدينا أسبابنا المقنعة لنقوم بذلك، أتذكر أن زوجتي أخبرتني إنه لا يجب الاتصال بطبيب الطوارئ، وأن ما حدث لا يجب أن يعرفه أي شخص".

وأردف: "لم يكن هناك أي طريقة أخرى للأسف، فقمت بالاتصال بالطبيب بنفسي لاحقًا، لكن بعد الكثير من تناول الكحوليات".

وأكمل: "الأمر كان يعتمد علي بشكل أساسي، لم أكن أشعر أنني بخير في اليوم التالي، لذلك توقفت عن القيام بتلك الأشياء".

جدير بالذكر أن كروس كان قد حقق دوري الأبطال رفقة فريقه بايرن ميونخ في الموسم التالي على حساب بوروسيا دورتموند.