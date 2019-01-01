كروس: ألمانيا خلف فرنسا وبلجيكا وإنجلترا في أمم أوروبا

قرعة البطولة تقام مساء السبت

تحدث توني كروس، نجم ألمانيا، عن توقعاته للمنتخب في أمم أوروبا المقبلة، مشدداً على وجود عدد من الفرق التي تتفوق على المانشافت.

ألمانيا ضمنت التواجد في النهائيات كرأس مجموعة، الأمر الذي يضمن لها اللعب في ميونخ بمباريات الدور الأول.

وقال كروس مع "بيلد": "أتطلع للنهائيات، وننتظر اللقاءين الوديين في مارس أمام خصمين كبيرين، نريد الاستفادة من التوقف قبلها".

وأضاف: "هذه المجموعة شابة وتشبه تلك في 2010، كنا لازلنا نفتقد الخبرات، ولكن تطورنا في 2012 و2014".

واستمر لاعب ريال مدريد: "هناك فرق مثل فرنسا، إنجلترا، وبلجيكا تسبقنا لأن فريقها لم يمر بتغييرات عدة مثلنا في الفترة الماضية".

وختم: "اللعب في ميونخ نريده أن يكون أفضلية لنا، نريد الاستفادة من وجود الجمهور معنا".

مواجهات نارية في ملحق تصفيات أمم أوروبا 2020

وتقام قرعة نهائيات أمم أوروبا مساء اليوم السبت في العاصمة الرومانية بوخارست.