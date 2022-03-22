"كرسي من أجل البكاء".. جماهير برشلونة تتهكم على ريال مدريد

بعدما سحق برشلونة مضيفه ريال مدريد في كلاسيكو السانتياجو برنابيو، انهالت ردود الأفعال المتهكمة على مستوى الميرنجي في تلك المباراة، ومن الطبيعي أن يتم استدعاء حالة الثقة التي دخل بها ريال مدريد اللقاء لتناولها بعد تلقي 4 أهداف كاملة من فريق المدرب تشافي هيرنانديز بواقع هدفين للجابوني بيير إيمريك أوباميانج، وهدفًا لكل من رونالد أراوخو وفيران توريس.

كرسي من أجل البكاء

قبل المباراة، نشر الحساب الرسمي لريال مدريد على "تويتر" تدوينة عبارة عن صورة لكرسي أبيض، مع صورة تعبيرية لكرسي أيضًا، وكان المعنى واضحًا، الإشارة كانت للكرسي الذي احتفل به النمساوي ديفيد ألابا عقب تحقيق الريمونتادا أمام باريس سان جيرمان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما لم يجد شيئا ليحمله من فرط الفرحة، فحمل هذا الكرسي أثناء الاحتفال.

بعد انتهاء المباراة برباعية مع الرأفة، تسابق مشجعو برشلونة للرد على تلك التغريدة على الحساب الرسمي لريال مدريد نفسه على تويتر، فأحدهم كتب: "لقد جلست على هذا الكرسي وشاهدت الأهداف الأربعة" وكتب آخر: "كرسي بأربع أقدام.. كل قدم بهدف!".. بينما تهكم ثالث قائلًا: "إنه كرسي من أجلهم كي يجلسوا عليه ويبكوا".



هزيمة مذلة

هزيمة مذلة تلقاها ريال مدريد في تلك المباراة التي كان مرشحًا للفوز بها، إلا أنه وجد نفسه الطرف الأضعف في مباراة سيطر عليها فريق المدرب تشافي هيرنانديز بالطول والعرض أمام أعين جماهير الميرنجي.

الفوز بتلك الحصة العريضة يؤطر التطور الكبير الذي تمر به كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز والذي أتى إنقاذًا لموسم كان مرشحًا أن يكون كارثيًا في ظل تفاقم الأزمات في نهاية عهد المدرب الهولندي السابق للبلوجرانا، رونالد كومان.

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