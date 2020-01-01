كرة القدم والأعمال الخشبية - ابتسامة رونالدينيو لا تفارقه في السجن

كيف يقضي رونالدينيو وقته في السجن؟

كشفت تقارير صحفية عن حياة رونالدينيو، لاعب برشلونة السابق، في السجن في بارجواي بعد القبض عليه بتهمة التزوير في أوراق رسمية.

رونالدينيو يتواجد في السجن احتياطيًا وقد تصل فترة العقوبة إلى 6 أشهر أو يزيد.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ رونالدينيو يقضي أغلب فتراته في السجن يلعب كرة القدم مع المساجين.

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وأوضحت أنّه يحب أيضًا قضاء بعض الوقت في ورشة السجن للقيام ببعض الأعمال الخشبية، إذ تعتبر هذه واحدة من هواياته المفضلة.

وكان فيرناندو لوجو، لاعب باراجواي السابق، قد زاره في السجن عدة مرات ليكشف لشبكة ESPN أنّ أسطورة البلوجرانا لم يتغير ولا يزال محافظًا على ابتسامته المميزة.

وأوضح: "رغم أنّه لا يعيش أفضل أيامه لكنّه دائم الابتسام. مع كامل احترامي للقضاء ولكن ما يحدث له غير عادل".

جدير بالذكر أنّ رونالدينيو ممنوع من ترك البرازيل منذ عدة أشهر وتم التحفظ على جواز سفره بسبب تهربه من الضرائب.

وعرض رونالدينيو مبلغ 1.6 مليون يورو لأجل الافراج عنه وخروجه السريع من السجن.