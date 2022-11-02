"كرة القدم تفتقد ميسي ولا أحد يشاهده مع باريس".. تيباس يهين الدوري الفرنسي!

تصريحات مثيرة للجدل من رئيس رابطة الليجا

تصريحات مهينة للدوري الفرنسي أدلى بها رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، محورها كالعادة هو الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال تيباس على هامش قمة "أوليه سبورت": "لا أعتقد أن ميسي تفتقده الليجا فقط، بل إن.كرة القدم برمتها تفتقده، لأننا نعلم ما يعنيه الدوري الفرنسي.. أليس كذلك؟".

وأضاف تيباس: "لا أعني شيئا يخص باريس سان جيرمان على وجه التحديد، لكن ميسي كان متابعا بشكل أكبر حين كان في برشلونة، ولذلك تفتقد كرة القدم ليونيل ميسي".

الليجا أفضل!

وأردف: "أتمنى أن يحظى بكأس عالم عظيم لأننا سنتمكن من مشاهدته آنذاك، لا أعرف حقا كم من المشجعين سيشاهدون مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت، ولكن في الليجا كان يتابع بشكل أفضل بكل تأكيد".

وكان نائب رئيس برشلونة إدوارد روميو قد قال في تصريحات مؤخرا إن عودة ميسي إلى الفريق الكتالوني الصيف المقبل ممكنة من الناحية الاقتصادية، وسط تقارير تربطه بالانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.