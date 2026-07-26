كرة القدم بلا أنفاس.. عن "استراحة الترطيب" وأكذوبة الراحة في الملاعب!

في الوقت الذي حرص فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم على إيقاف اللعب لدقائق معدودة في كل شوط خلال منافسات كأس العالم الأخيرة، تحت مسمى استراحة شرب المياه لحماية أجساد اللاعبين من الحر الشديد والإجهاد البدني، كشفت الأيام التالية للنهاية عن مفارقة صارخة.

العالم الكروي الذي أظهر حنوًا بالغًا ومراعاة فائقة لصحة عناصر اللعبة داخل المستطيل الأخضر، هو نفسه العالم الذي رفض منح الجميع استراحة حقيقية خارج الميدان.

الأحد الماضي فقط كان الشاهد على الستار الأخير للبطولة الأكبر، لكن عجلة الكرة رفضت التوقف ولو لعدة أيام كافية لالتقاط الأنفاس.

فبينما لم تبتعد مشاهد منصة التتويج عن الأذهان بعد، كانت بعض الأندية حول العالم تخوض بالفعل مبارياتها الودية الأولى للتحضير للعام الجديد.

أندية أخرى دخلت مرحلة الحسم في معسكراتها المغلقة استعدادًا لضربة البداية الرسمية لمنافساتها المحلية.

"الهايدريشن بريك" كان حاضرًا لحماية الأجساد من العطش المؤقت أثناء المباراة، لكنه غاب تمامًا عن الأجندة الدولية والمحلية التي لم توفر عدد أيام راحة سلبية كافيًا للاعبين بين عام كروي استنزف كل طاقاتهم وموسم جديد يبدأ فورًا دون أي مهلة للتعافي البدني أو الذهني.

هذا الماراثون المستمر لا يقتصر أثره على اللاعبين والأجهزة الفنية داخل الملاعب فحسب، بل يمتد بضراوة ليشمل الصحفيين والإعلاميين المسؤولين عن نقل وتغطية هذه الأحداث.

بصفتي واحدًا من هؤلاء الذين عاشوا ضغوط التغطية اليومية للمونديال لحظة بلحظة، أستطيع القول إننا لم نجد الفرصة بعد لاستيعاب ما حدث.

الانتقال المباشر من صخب التغطيات المونديالية إلى متابعة أخبار المعسكرات والتحضيرات الصيفية أتاح لي إدراك حقيقة واحدة، وهي أننا ندخل رحلة جديدة من العمل المتواصل دون الحصول على الحد الأدنى من الاستجمام أو فصل الذهن عن ضغط الأخبار والمتابعات الرقمية بسبب روزنامة وضعها أحد هؤلاء الذين يجلسون في المكاتب طوال الوقت ولا يكترثون لغيرهم.

نعم حظيت بعدة أيام راحة، لكننا اعتدنا في مواسم سابقة أن تكون فترة الراحة والفاصل بين كل موسم والتالي أكبر بكثير مما هي عليه حاليًا.

بيت القصيد

تزداد قسوة المشهد عند النظر إلى ما يحمله الموسم الجديد من استحقاقات مضغوطة للغاية، فإلى جانب المسابقات المحلية القوية والمنافسات المعتادة للأندية، تقف الرزنامة الدولية محملة ببطولات قارية كبرى تتوزع على مدار العام.

المنتخبات والأندية والصحفيون على حد سواء يستعدون لخوض كأس الخليج ومنافسات كأس آسيا في منتصف الطريق، غير البطولات القارية المعتادة للأندية.

كل هذه الأحداث المتتالية تجعلنا أمام موسم طاحن يتطلب طاقة استثنائية من الجميع، وسط تساؤل مستمر حول مدى قدرة الكوادر الكروية والإعلامية على الصمود أمام هذا التلاحم المباشر بين المواعيد والمهرجانات الكروية، وإذا ما كانت استراحة التطريب التي أتحفنا بها الكبار في كأس العالم تهتم حقًا لصحة اللاعبين وحالتهم البدنية أكثر مما تهتم لأموال المعلنين وعقود رعايتهم المليونية!



