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كأس الاتحاد الإنجليزي

كثرة النجوم تُسبب صداعًا لسولشار!

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مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار يعترف بالحيرة في اختيار التشكيلة الأساسية للفريق لكثرة النجوم

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

اعترف أولي جونار سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد بالحيرة في اختيار عناصر التشكيلة الأساسية، وذلك عقب تألق الفريق في الفوز على آرسنال بثلاثية مقابل هدف في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال سولشار في تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية بعد المباراة: "من الرائع المضي قدمًا في مباريات الكأس، لقد كانت هذه إحدى أصعب المباريات التي قد يخوضها الفريق، لدي صداع من الحيرة في اختيار التشكيلة الأساسية للفريق منذ قدومي إلى هنا بسبب كثرة النجوم".

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كما أضاف المدرب النرويجي: "احتجنا إلى إراحة بعض اللاعبين من أجل ازدحام المباريات في الجولة المقبلة، ولكن الفريق كان نشيطًا وأظهرنا تماسكنا، دافعنا جيدًا وكنا جيدين في الهجمات المرتدة، وهو أسلوب اعتاد عليه مانشستر يونايتد مع واين روني و كريستيانو رونالدو وبارك جي سونج، أداء الفريق تطور منذ مواجهة توتنهام".

أما عن مستقبله مع الفريق فقال سولشار: "من السهل التحدث عن المستقبل، ولكننا نريد التركيز على المباراة المقبلة الآن ومواصلة العمل الجاد".

يذكر أن سولشار يتولى تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، وذلك عقب إقالة المدرب البرتغالي جوزية مورينيو من منصبه الشهر الماضي.

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