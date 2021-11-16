كتيبة تشافي تتلقى دعمًا هائلًا قبل مواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني

تلقى تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد لنادي برشلونة دفعة كبيرة قبل مواجهة "ديربي كتالونيا" أمام إسبانيول، في الجولة 14 من منافسات الدوري الإسباني.

برشلونة يستضيف جاره اللدود إسبانيول على ملعب "كامب نو" يوم السبت 20 نوفمبر، في أول مباراة يخوضها تشافي مع "البلوجرانا" كمدرب.

ويأمل تشافي أن يتمكن من الفوز في أول مباراة له مع برشلونة، خاصة وأن الفريق لم يفز في آخر أربع مباريات في الدوري الإسباني، حيث خسر مباراتين وتعادل في مثلهما.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن تشافي تلقى دعمًا هائلًا في كتيبة فريقه، بعد عودة خمسة لاعبين دفعة واحدة إلى التدريبات الجماعية للفريق.

وانضم جيرارد بيكيه، وإريك جارسيا، وبيدري، وسيرجي روبرتو، ونيكو جونزاليس إلى التدريبات الجماعية لنادي برشلونة، والتي أقيمت في مدينة جوان جامبر الرياضية.

وغاب نيكو جونزاليس وإريك جارسيا عن آخر مباراة خاضها برشلونة قبل التوقف الدولي، فيما غاب بيكيه عن آخر مباراتين.

في المقابل، غاب بيدري وسيرجي روبرتو عن الملاعب لفترات أطول، ومن المقرر أن يقوم تشافي بتقييم لياقة كل اللاعبين خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، متخلفًا بفارق 11 نقطة عن ريال سوسييداد المتصدر، ويمتلك النادي الكتالوني مباراة أقل في رصيده.

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