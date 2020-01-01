كتاب عن سيرة جوارديولا يكشف تدميره لأربع سيارات فارهة في إنجلترا

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يدمر أربع سيارات فارهة منذ انتقاله لإنجلترا.

كشف كُتاب كتاب السيرة الذاتية الخاص بالمدرب الإسباني بيب جوارديولا عن تدميره لأربعة سيارات فارهة منذ انضمامه لمانشستر سيتي كمدير فني.

جاء هذا في تصريحات صحفية للثنائي اللذان أصدرا الكتاب بنهاية العام الماضي، حيث أكدا أن المدرب الإسباني ليس جيدًا مع السيارات بالشكل الذي هو جيد فيه مع تدريب الفرق في كرة القدم.

وبحسب ما ذكر الثنائي لو مارتن وبول بالوس فأول سيارة دمرها مدرب برشلونة الأسبق كانت مرسيدس GLE بقيمة حوالي 94 ألف يورو بالإضافة لميني كوبر قيمتها 35 ألف.

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وكشفا عن تدميره لسيارة رانج روفر بقيمة حوالي 175 ألف يورو، بالإضافة لبنتيلي GTX700 بقيمة 234 ألف يورو وهي السيارة الأغلى التي قادها.

وقال الثنائي بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" من الكتاب: "جوارديولا لديه سمعة منذ أن كان مدربًا لبرشلونة أنه سائق سيارات سيئ للغاية".

وأكملا: "من المعروف عنه أن مرآة سياراته لا تعيش طويلًا، وله موقف طريق من قبل حيث ملىء سيارة رانج روفر بالجاز ودمر بنتلي فضية".

جدير بالذكر أن جوارديولا كان قد انضم لتدريب مانشستر سيتي في صيف 2017 وحصل معهم على لقبين دوري إنجليزي متتاليين وخسر اللقب في أول موسم وفي طريقه لخسارة اللقب الثاني لصالح ليفربول.