كايو: مواجهة الجزيرة تحدي كبير.. وعلينا الحذر من التفاصيل الصغيرة

مواجهة قوية بين الجزيرة والعين في دوري الخليج العربي الإماراتي

تحدث البرازيلي كايو كانيدو لاعب فريق العين الإماراتي، عن مواجهة فريقه أمام الجزيرة، وأنهم جاهزين تمامًا للمواجهة من أجل حصد نقاطها.

ويواجه العين نظيره الجزيرة، غدًا الجمعة، ضمن الجولة السادسة من دوري الخليج العربي الإماراتي على ملعب "هزاع بن زايد" بنادي العين.

وقال كايو في تصريحات للموقع الرسمي للعين: "فريقنا جاهز تمامًا لمواجهة الجزيرة، وأمامنا تحدي جديد وكبير يجب علينا أن نكون حذرين بشكل كبير".

وأضاف: " التفاصيل الصغيرة دائمًا ما ترجح كفة فريق على الأخر في المواجهات القوية، واستعداداتنا لمباراة الغد انطلقت فعليًا يوم الإثنين الماضي ومضت بصورة ممتازة وجميع لاعبي الفريق على قدر التحدي".

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وتابع كانيدو: "الأداء في تحسن مستمر والفريق يضم عدد كبير من اللاعبين الجدد وكل مران غاية في الأهمية بالنسبة لجميع عناصر الفريق وفي الأسبوع الماضي فزنا 7-1 على الفجيرة، بعد أن أظهرنا شخصيتنا القوية بفضل توجيهات المدرب وجهود جميع لاعبي الفريق والمساندة الجماهيرية القوية".

ويسعى العين لتحقيق الفوز على الجزيرة لاستمرار الضغط على المتصدر الشارقة، ويفرق عنه نقطة واحدة فقط بعد مرور 5 جولات من دوري الخليج العربي.