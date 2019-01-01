رقم خاص لووكر الحارس في دوري أبطال أوروبا

ووكر حرس مرمى سيتي في نهاية لقاء أتالانتا

حقق كايل ووكر، مدافع مانشستر سيتي، رقماً خاصاً في دوري أبطال أوروبا بعد مشاركته كحارس مرمى في لقاء أتالانتا الأخير.

واضطر سيتي لإشراك ووكر في العرين بعد طرد كلاوديو برافو الذي كان قد شارك كبديل لإيدرسون المصاب، والذي ترك الملعب بين الشوطين.

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وبحسب "أوبتا" للإحصائيات، فووكر يعد أول حارس إنجليزي يقوم بتصدي في دوري أبطال أوروبا منذ ديسمبر 2016.

ويعود آخر تصدي إنجليزي لحارس ليستر سيتي البديل بين هارنر في لقاء فريقه مع بورتو بدوري المجموعات للبطولة الأوروبية.

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وتصدى ووكر في الدقائق الأولى من مشاركته لتسديدة من ركلة حرة مباشرة نفذها مهاجم أتالانتا يوسيب إليشيتش.

وانتهى اللقاء بين سيتي ومضيفه الإيطالي على وقع التعادل بهدف لكل جانب، ليرفع سيتي رصيده إلى عشر نقاط بالصدارة.