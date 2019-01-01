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دوري أبطال أوروبا

كاوت: جيل ليفربول الحالي ربما يصبح الأفضل بتاريخ النادي

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في حالة الفوز بالأبطال والدوري الإنجليزي
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يعتقد ديريك كاوت نجم ليفربول السابق، أن الفريق الحالي يمكنه كتابة التاريخ كالجيل الأفضل في تاريخ النادي.

ليفربول يستعد لمواجهة توتنهام، مساء اليوم السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا، بالعاصمة الإسبانية مدريد.

الريدز سبق وأن تأهلوا لنسخة الموسم الماضي، ولكنهم خسروا من ريال مدريد 3/1، لتصبح مواجهة اليوم للتعويض والخروج ببطولة هذا الموسم.

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وقال كاوت في تصريحات لصحيفة "فرانس فوتبول":"فريق ليفربول الحالي يقترب من المثالية، أفكار كلوب مذهلة واللاعبون يقومون بتنفيذ تعليماته".

وأضاف:"من اللحظة التي وصل فيها كلوب أفكاره كانت واضحة للجميع ومشروعه احتاج لبعض الوقت".

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وتابع:"إدارة ليفربول منحته الفرصة المناسبة، والآن لو فازوا بدوري الأبطال والدوري الإنجليزي الموسم القادم، ربما سيعتبروا الأفضل في تاريخ النادي".

يذكر أن كاوت قضى 6 سنوات مع ليفربول من 2006 إلى 2012، وسبق له التسجيل في نهائي الأبطال بخسارة الريدز من ميلان في 2007.

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