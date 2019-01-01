كاهيل: كريستيانو رونالدو يستحق الكرة الذهبية أكثر من ميسي

أسطورة منتخب أستراليا يرى أنّ رونالدو قدّم موسمًا أفضل من ميسي

أكد تيم كاهيل، أسطورة منتخب أستراليا، أنّ كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، يستحق الكرة الذهبية عن الموسم الحالي أكثر من هداف برشلونة، ليونيل ميسي.

ميسي حقق بطولة الدوري الإسباني مع برشلونة وقادهم للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس الملك، بينما حصد رونالدو بطولة الدوري الإيطالي فقط وخرج من ربع نهائي التشامبيونزليج.

وقال كاهيل في تصريحات لقناة الكأس القطرية: "السبب الذي يجعلني اختار رونالدو - رغم أنّ الأغلبية تختلف معي - بسبب ما قدمه في يوفنتوس".

وأوضح: "لقد رحل عن ريال مدريد وترك فراغًا كبيرًا هناك. لم أرى لاعب نجح في إيطاليا وانجلترا وإسبانيا لمدة سنوات مثل كريستيانو".

واختتم: "ربما يختلف البعض معي ولكني أقدر احترافيته وما حققه في الموسم أمر عظيم للغاية".

من جانبه، اتفق مهدي بن عطية، لاعب الدحيل، مع كاهيل بتصريحات في "كالتشيو ميركاتو" بقوله: "الخسارة من ليفربول في إياب نصف نهائي التشامبيونزليج قللت من حظوظ ليونيل ميسي".

هازارد وصلاح وبوجبا ومبابي.. وآخرون يتصدرون المشهد في الميركاتوhttps://t.co/PqByB4il1l pic.twitter.com/VQkPzp7wXC — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 23, 2019

وواصل: "لو نجح ميسي في قيادة البلوجرانا للنهائي لكان حقق الكرة الذهبية، لكن الآن الأمر صعب للغاية".

واعتبر كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، أنّ البرغوث رقم واحد في كل شيء ولذلك لن يتأثر بالخروج من الأبطال.

جدير بالذكر أنّ ميسي هو هداف الدوريات الخمس الكبرى بواقع 36 هدفًا كما أحرز 12 في دوري أبطال أوروبا.