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محمد سعيد
ترجمه

"كان يستحق أفضل من ذلك بكثير" .. لويس إنريكي غاضب من ترتيب نجم باريس سان جيرمان في جائزة الكرة الذهبية!

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أصداء حفل لندن تدوي بين كبار أوروبا

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دافع لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن لاعب وسط فريقه فيتينيا بعدما حلّ النجم البرتغالي في المركز الرابع عشر بترتيب جائزة الكرة الذهبية لعام 2026، مؤكدًا أنه كان يستحق مركزًا أعلى بكثير نظرًا إلى تأثيره الفني الاستثنائي.

فيتينيا يتراجع في ترتيب الكرة الذهبية

حلّ فيتينيا، لاعب وسط باريس سان جيرمان، في المركز الرابع عشر بترتيب الكرة الذهبية لعام 2026، متراجعًا بعدما احتل المركز الثالث على منصة التتويج في 2025.

وجاء صانع الألعاب البالغ من العمر 26 عامًا خلف الإنجليزي هاري كين، لاعب بايرن ميونخ المتوج بالجائزة، وزميله المغربي أشرف حكيمي الذي حلّ في المركز الثالث عشر.

ولا يزال فيتينيا عنصرًا محوريًا في وسط ملعب باريس سان جيرمان، بعدما قاد النادي إلى لقبين متتاليين في دوري أبطال أوروبا عامي 2025 و2026.

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ورغم تراجعه في الترتيب، دافع المدرب لويس إنريكي بحماس عن لاعب وسطه الأساسي.

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الدوري الفرنسي

30 أكتوبر 2026

سان جيرمان

سان جيرمان

إنريكي يشيد بالقدرات الفنية الفريدة للمايسترو

وفي حديثه قبل مواجهة باريس سان جيرمان ولوهافر في الدوري الفرنسي، أعرب إنريكي عن استيائه من المركز الذي وضع فيه المصوّتون فيتينيا، حيث قال: "نعرفه جيدًا، لذا لسنا متفاجئين. إنه لمن دواعي سرورنا حقًا أن يكون لدينا لاعب يتمتع بمثل هذه القدرات الفنية والبدنية".

وأضاف: "مستواه مذهل. نحن سعداء جدًا بوجود لاعب من طرازه لدينا، رغم أنه لم يحتل المركز الذي يستحقه في ترتيب الكرة الذهبية. إنه موهوب للغاية... يستحق مركزًا أفضل في ترتيب جائزة الكرة الذهبية".

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قائد إيقاع الوسط يحتفظ بدوره الحيوي في منظومة باريس سان جيرمان

جعلت معدلات عمل فيتينيا، وقدرته على التعامل مع ضغط المنافس وصناعة اللعب، منه عنصرًا لا غنى عنه في منظومة إنريكي.

ومنذ انضمامه من بورتو في يونيو 2022، أحرز اللاعب الذي سبق أن لعب مع وولفرهامبتون واندررز على سبيل الإعارة أربعة ألقاب في الدوري الفرنسي ولقبين في كأس فرنسا.

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كما اختير ضمن تشكيلة فيفبرو لأفضل 11 لاعبًا في العالم لعام 2025، بعد تحقيق ثلاثية قارية تاريخية.

فيتينيا يعيد تركيزه إلى المنافسات المحلية والأوروبية

يعيد فيتينيا تركيزه بالكامل إلى مهامه داخل الملعب، بينما يسعى باريس سان جيرمان إلى توسيع فارق صدارته للدوري الفرنسي.

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ومن المتوقع أن يبدأ اللاعب البرتغالي الدولي مواجهة لوهافر على ملعب ستاد أوسيان، حيث توقع إنريكي أن يحافظ قائد خط وسطه على مستواه المتميز.

بدأت رحلتي مع الصحافة في عام 2011 بالتخصص في التحقيقات الاستقصائية وهو ما فتح لي أبوابًا لاستكشاف مجالات مختلفة بشكل عميق وأكسبني مهارات تحليلية، حتى قررت التخصص في شغفي الأول كرة القدم، لأنتقل إلى التغطية الميدانية للمنتخب المصري بجميع فئاته والكرة العالمية ورياضات أخرى مثل السباحة والرماية والإسكواش.

بدأ شغفي بكرة القدم على أرض الواقع بممارستها في مراحل الناشئين بعدة أندية مصرية، ومن هنا تفرغت لمتابعة الكرة العالمية بدءًا من كأس العالم 1998 والمحلية في مصر أيضًا ولم أكتف بمتابعتها عبر الشاشات بل دأبت على حضور مباريات فريقي المفضل من المدرجات حتى الآن، وهو الزمالك النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات في القرن العشرين.

ليس لدي فريق مفضل في أوروبا، أميل فقط إلى ميلان بسبب عشقي لنجوم مثل جورج وياه، كوستاكورتا، مالديني، جاتوزو، كاكا، بيرلو، رونالدينيو وسيدورف، وهذا ما جعلني الأكثر استمتاعًا في متابعة مباريات الكلاسيكو التاريخية بين ريال مدريد وبرشلونة ومحايدًا أيضًا في النقاش حولهما.

رغم ذلك تظل لحظتي الأفضل هي لحظة فوز الزمالك على الإسماعيلي وخسارة الأهلي من إنبي برأسية سيد عبد النعيم التي منحت الأبيض دوري 2002-2003 الملحمي، وكذلك لحظة الثأر الغالي لميلان من ليفربول في نهائي الأبطال 2007 بثنائية إنزاجي التاريخية.

حالفني التوفيق في العمل بين الموقعين الرياضيين الأهم في الشرق الأوسط كووورة و GOAL.COM، وهذا ما منحني خبرات ومعلومات ضخمة سواء عن الكرة العربية أو عن العالمية، وتشرفت بالانضمام إلى نقابة الصحفيين المصريين في 2022، كما تخصصت بكتابة محتوى رياضي لموقع كووورة يعتمد على محركات البحث (SEO).

تشكيلتي المفضلة عبر التاريخ، تضم: بوفون في حراسة المرمى، والدفاع: كافو، مالديني، بيكنباور، روبيرتو كارلوس، وفي الوسط: زيدان، إنييستا، ليونيل ميسي، وفي الهجوم: محمد صلاح، كريستيانو رونالدو، مارادونا.

نشرت خلال مسيرتي آلاف التقارير والتحقيقات والفيتشرات الرياضية في كووورة وGOAL.COM، وأبرزها:

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