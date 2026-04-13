كان ويلفريد جيني يتوقع نشوب خلاف مع أريين روبن «المزعج للغاية»

لا يزال الخلاف الذي وقع بين ويلفريد جيني وأريين روبن على خط التماس خلال مباراة هواة لابنيهما يشغل الرأي العام. ووفقًا لفالنتين دريسن، فإن هذا النزاع لم يكن مفاجئًا على الإطلاق، كما كشف الصحفي في بودكاست «Kick-off» الصادر عن صحيفة «De Telegraaf».

شاهد روبن، مدرب فريق FC Groningen تحت 14 سنة، فريقه يخسر 1-0 أمام المتصدر فيكتوريا، الذي يلعب فيه ابن جيني. بعد المباراة، نشب نقاش بين روبن والحكم، ثم تدخل جيني في الأمر.

لم يعجب ذلك روبن، الذي دفع مقدم برنامج "فانداغ إنسايد" جانباً وصرخ فيه قائلاً: "لا تتدخل في الأمر".

يكشف دريسن أن جيني كان يتوقع حدوث ذلك. "بدأ جيني يتحدث عن الأمر الأسبوع الماضي. قال: 'ابني سيواجه فريق أريين روبن.' ويقول: 'إنه مزعج للغاية على خط التماس.' متعصب؟ لا، مزعج. حتى مع الحكام وكل شيء."

"حسناً، اتضح أن ذلك صحيح، لأن روبن كان يتشاجر مع الحكم مرة أخرى."

الصحفي لا يرحم روبن. "وقد دفع جيني ببساطة. نعم، وكأن كل هذا أمر عادي. مثال جيد لمدرب شباب، بالمناسبة."







