"كان عرضهم مغريًا" .. أوسيمين يكشف أسرار مفاوضات الهلال

الهلال حاول جاهدًا ضم مهاجم نابولي

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كشف فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي ومنتخب نيجيريا عن أسرار مفاوضات الهلال لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي، وقد وصف العرض السعودي بالمغري.

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الهلال استهدف عددًا من المهاجمين بينهم النجم النيجيري، ومعه كيليان مبابي وهاري كين وروميلو لوكاكو، لكن جميع محاولاته تلك باءت بالفشل ليتعاقد في النهاية مع ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام، والذي يُقدم موسمًا رائعًا.

أوسيمين قال عن مفاوضات الهلال لضمه لـ "بودكاست أوبي وان" "عرض الهلال كان مغريًا، في البداية لم أفكر مطلقًا بالرحيل في الصيف الماضي لكن وصول هذا العرض الضخم من النادي السعودي مثل إغراءً شديدًا".

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تابع "عقدت معهم 3 اجتماعات وفي النهاية قررت البقاء مع نابولي. كان قرارًا كبيرًا بالنسبة لي، كلما قلت لهم لا كانوا يزيدون من العرض، كان الأمر مذهلًا، لم يستسلموا أبدًا حتى نهاية فترة الانتقالات عندهم".

يُشار إلى أن ميتروفيتش نجح في إحراز 17 هدفًا وصناعة 3 خلال 18 مباراة في دوري روشن ودوري أبطال آسيا.

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