كان خجولًا بجوار نيمار .. أرقام ميسي في ليلة فوز باريس على مونبيليه!

كيف ظهر ميسي أمام مونبيلييه في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي؟

شارك ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، في فوز فريقه على مونبيلييه بخماسية مقابل هدفين في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

المباراة التي شهدت الظهور الأول لباريس سان جيرمان على ملعبه "حديقة الأمراء" شهدت تألق لافت من نيمار وكذلك العائد من الإصابة كيليان مبابي، بينما كان ميسي أقل الثلاثي.

ورغم مشاركة الأرجنتيني في 90 دقيقة لكنّه كان غائبًا عن التسجيل والصناعة رغم مساعدته للفريق بالتسبب في ركلة جزاء سجل منها نيمار الهدف الثاني.

ولم يبدع اللاعب كما حدث في المباراة الأولى من الدوري الفرنسي والتي سجل فيها وصنع أيضًا، بينما استمر توهج نيمار.

ما الذي قدّمه ميسي أمام مونبيليه؟

لعب ميسي المباراة كاملة دون أن يسجل أو يصنع أي هدف لكنّه سدد 3 مرات منها مرتين على مرمى الحارس.

وأتم ميسي 3 مراوغات ناجحة من أصل أربع محاولات، كما صنع فرصة واحدة فقط خطيرة سانحة للتسجيل.

كما قام بعرضيتين ناجحتين فقط وفاز بـ7 التحامات من أصل 9 مرات، إلا أنّه فقد الكرة 17 مرة.

وتمت عرقلة ميسي مرتين ومراوغته مرة واحدة، كما نجح في الدفاع وقطع الكرة مرتين.

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ما الذي قدّمه نيمار أمام مونبيليه؟

أما نيمار الذي شارك 89 دقيقة، سجل هدفين من تسديدتين وأتم 4 مراوغات ناجحة من أصل سبع محاولات.

كما خلق 4 فرص سانحة للتسجيل وفاز بـ11 ثنائية من أصل 17.