كان اللاعب رقم 12 لبرشلونة .. اتهامات من يوفنتوس لحكم قمة الأربعاء

موراتا ألغي له 3 أهداف وابن شقيق رئيس نادي يوفنتوس غاضب بسبب مباراة برشلونة

تحدث لابو إلكان أنييلي ابن شقيق رئيس نادي يوفنتوس عن الأداء التحكيمي في مباراة فريقه أمام برشلونة مؤكدًا أنه كان أحد أهم أسباب الخسارة.

وحسم برشلونة قمة الأربعاء في دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس بهدفين مقابل لا شيء ، في مباراة ممتعة شهدت العديد من الفرص الضائعة هنا وهناك.

وسجل موراتا هاتريك من أهداف ملغية بسبب حالات التسلل، في مباراة غاب عنها كريستيانو رونالدو المصاب بفيروس كورونا ، وفي أولى مباريات ليونيل ميسي بعد استقالة بارتوميو من رئاسة برشلونة.

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وبعد المباراة تحدث لابو إلكان أنييلي ابن شقيق رئيس نادي يوفنتوس وأحد أبرز أذرع النادي خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي حول الأداء التحكيمي الذي كان محل جدل بعد نهاية اللقاء.

على الرغم من أن الصور أظهرت أن كلًا من الحكم ونظام حكم الفيديو المساعد كانا على حق بإلغاء أهداف موراتا الثلاثة، إلا أن لابو إلكان أنييلي اعتبر حكم اللقاء لاعب برشلونة رقم 12.

وحصل ديميرال على بطاقة حمراء في شوط المباراة الثاني مما تسبب في زيادة الحمية لدى المتهمين لحكم اللقاء بالتحيز على الرغم من وجود ما يستحق الطرد في حق المدافع التركي.

وبعد المباراة، اعترض إلكان وكتب ساخرًا في إشارة إلى أداء حكم مباراة الليلة الماضية الهولندي داني مكيلي: "مبروك للاعبي برشلونة وخصوصًا لاعب برشلونة الـ 12".

يوفنتوس وبرشلونة يشعلان معركة رونالدو وميسي عبر تويتر

يذكر أن برشلونة ويوفنتوس سيتواجها في مباراة الإياب في مباراة ينتظر فيها الجميع أن يلعب كريستيانو رونالدو أمام ميسي بعد أن انقطعت مواجهاتهما منذ رحيل الدون عن ريال مدريد.