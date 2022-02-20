"كان الأمر أشبه بإطلاق النار علينا" .. باريس غاضبون من التحكيم الفرنسي

انتقد المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ليوناردو أراوخو ​​الحكم الفرنسي ميكائيل ليساج الذي كان مسؤولاً عن مباراة متصدر الدوري الفرنسي ضد نانت يوم السبت.

وخسر فريق المدرب ماوريسيو بوتشيتينو بنتيجة (3-1) خارج أرضه أمام نانت في الجولة ال 25 من بطولة الدوري، بعد أيام قليلة من فوزه على ريال مدريد (1-0) على أرضه في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وتحدث ليوناردو بدوره غاضبًا من الأخطاء التحكيمية التي يعتقد أنها كانت متواجدة بشكل كبير، وعن نية الحكم بعدم احتسابها عن عمد.

ماذا أغضب ليوناردو؟

قال المدير الرياضي لنادي باريس: " دينيس أبياه مدافع نانت كان يجب أن يُمنح البطاقة الصفراء الثانية لارتكابه خطأ كلف فريقه ركلة الجزاء ضد كيليان مبابي".

وواصل: "والصفراء الثانية منطقيًا، تعني البطاقة الحمراء والطرد. بالإضافة إلى ذلك، توقف الحكم عن ارتكاب العديد من الأخطاء على لاعبينا".

وشكك ليوناردو في نوايا الحكم الفرنسي حيث أضاف: "لكن الحكم قال: لا، هؤلاء هم مبابي ونيمار وميسي، والفريق هو باريس سان جيرمان، لذلك لن احتسب شيء".

وتدارك ليوناردو خطورة تصريحاته وأردف: "قد أكون مخطئا، بعد الخسارة نتقبل الهزيمة وسوف نتعلم من ذلك، فهناك الكثير من الأخطاء، وأشياء لم نفعلها بشكل جيد".

وأوضح: "لكن مع هذا الحكم كان الأمر أشبه بإطلاق النار علينا".

واختتم: لم أقل إن الفريق خسر بسببه، ولكن انظر إلى الصورة ثم احكم، لقد خسرنا، لكنني أتحدث عن الحقائق التي كانت واضحة جدًا بالنسبة لي، وإذا كنت لا تتفق معي، أنا أحترمها ذلك".

كما انتقد فيراتي الحكم

لم يكن ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان سعيدًا بتحكيم ليساج يوم السبت وعبر عن عدم ارتياحه بعد الخسارة أمام نانت.

وقال الإيطالي: "كيف يمكن أن أبياه لا يتلقى بطاقة صفراء ثانية؟".

وأضاف: "إنها بطاقة صفراء ثانية، وتعني وجود حالة الطرد. في بعض الأحيان عليك أن تتحمل المسؤولية، لكن الحكم أفسد الأمر."

جدير بالذكر أن الفريق العاصمي يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي رغم خسارته هذه الجولة.

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