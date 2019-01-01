كانيدا يعلق على هزيمة أم صلال أمام العربي في كأس الأمير

العربي يطيح بأم صلال من كأس الأمير

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الإسباني راؤول كانيدا المدير الفني أم صلال القطري، عن الهزيمة أمام العربي ضمن منافسات المرحلة الثالثة من كأس الأمير 2019.

وتعرض أم صلال لهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الدور الثالث ويفقده المنافسة على اللقب.

وقال كانيدا في تصريحات صحفية: "هذه هي المرة الثالثة الذي يفوز علينا العربي بها في الموسم الحالي، بعد أن حقق فوزين بالدوري".

وأضاف: "لم يكن المحترفين على مستوى الطموح الذي أرغب فيه، والمرغوب به وهذا لا يعني أن اللاعبين المحليين جيدون وقدموا أداء مميز في المباراة".

وتابع كانيدا: "الأن أنا في مفاوضات مع النادي حول مستقبلي في قيادة الفريق ولكن يجب إعادة النظر في المحترفين المتواجدين في النادي".

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ويحتل أم صلال المركز التاسع في ترتيب دوري نجوم قطر، برصيد 23 نقطة بعد مرور 22 جولة حيث حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 وتلقى 11 هزيمة.