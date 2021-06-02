كانيدا منتقدًا النصر بقوة: ما فعلوه ليس له تفسير

المدرب الإسباني يكشف عن رفضه العودة إلى النصر

تحدث الإسباني راؤول كانيدا، المدير الفني السابق لناديي النصر والاتحاد السعوديين، عن تجربته في المملكة العربية السعودية، وعن طريقة إقالته من تدريب العالمي، بالرغم من أنه كان يسير بشكل جيد مع الفريق.

وتولى كايندا مهمة تدريب الاتحاد لمدة عام واحد، من فبراير 2012 حتى فبراير 2013، ثم تولى مهمة تدريب النصر مرتين، الأولى كانت في الفترة من مايو 2014 حتى نوفمبر من نفس السنة، والثانية من فبراير 2016 إلى يونيو من نفس العام.

ماذا قال كانيدا عن تجربته مع الاتحاد؟

المدرب الإسباني قال خلال تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "وصلت في لحظة صعبة للغاية في جميع النواحي سواء المالية أو الرياضية، الفريق كان يعاني، وكنا محظوظين بخوض 25 مباراة على التوالي دون تلقي أي هزيمة".

كانيدا تابع: "استطعنا الوصول إلى دوري أبطال آسيا في ظروف صعبة، وكنت فخورًا للغاية بالطريقة التي عملنا بها خلال فترتي مع نادي الاتحاد".

ونجح كانيدا في الوصول بفريق نادي الاتحاد إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2012، قبل أن يودع البطولة على يد مواطنه الأهلي، بعد الخسارة بنتيجة 2-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

كيف أقيل كانيدا من تدريب النصر؟

أكد الإسباني راؤول كانيدا، على أنه رحل عن تدريب فريق نادي النصر، وهو يحتل المركز الأول، مشيرًا إلى أن هذا القرار كان من الصعب فهمه، ولكن في العام التالي عرضوا عليه العودة مجددًا.

وأردف: "تلقيت اتصالًا هاتفيًا لتولي تدريب النصر مرة أخرى، وبعدها أظهرت للجميع أنني أنجزت وظيفتي، فهم أرسلوا لي رسالة تفيد أنني عملت بشكل جيد خلال هذا الوقت".

كانيدا يكشف سبب عدم تحقيق النصر لدوري أبطال آسيا

المدرب الإسباني كشف عن موقف النصر من التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث قال: "لقد كانوا قريبين من فعل ذلك، ولكن عليهم الإصرار والاستمرار من أجل تحقيق ما يريدونه".

وواصل: "مانشستر سيتي الإنجليزي احتاج لخمس سنوات من استثمار أموال كبيرة جدًا للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن في النهاية هناك فريق واحد يتوج باللقب، وهنا لا يمكن القول أن جميع الأندية فشلت".

واستطرد قائلًا: "مازلت أتابع مباريات الدوري السعودي، وذلك منذ أن أصبحوا يلعبون بـ8 لاعبين أجانب لكل فريق، والآن أصبح هو الأفضل في آسيا، وأتابعه لأنني أعتزم العودة مرة أخرى إلى هذا الدوري، لأنه أصبح جذابًا للغاية، مع كرة قدم ممتعة جدًا".

أين يتواجد كانيدا حاليًا؟

أصبح المدرب الإسباني كانيدا حاليًا لا يتولى مهمة تدريب أي فريق، حيث قاد العديد من الفرق العربية بعد رحيله عن النصر، مثل أم صلال القطري وخورفكان الإماراتي.

ويبحث كانيدا حاليًا عن العودة مرة أخرى إلى عالم التدريب، منتظرًا عرضًا مناسبًا له خلال الفترة القادمة.

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