كانسيلو يتعافى من الإصابة وينضم إلى تدريبات يوفنتوس

كانسيلو يزف خبرًا إيجابيًا ليوفنتوس

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

عاد النجم البرتغالي جواو كانسيلو إلى تدريبات يوفنتوس وانضم إلى المجموعة، وذلك بعد تعافيه تمامًا من إصابة الركبة التي تعرض لها في ديسمبر الماضي. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وكان النجم الدولي البرتغالي قد أجرى عملية جراحية ناجحة في ركبته اليمنى، وذلك بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة السيدة العجوز أمام يونج بويز السويسري.

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وأشارت التقارير الصحفية حينها إلى أن مدة غياب كانسيلو عن الفريق ستمتد من 4 إلى 6 أسابيع، ولكنه عاد سريعًا قبل انقضاء هذه الفترة وانضم إلى التدريبات.

وشارك كانسيلو في أول تدريبات جماعية لفريق يوفنتوس خلال العام الميلادي 2019، وسيكون جاهزًا للمشاركة مع السيدة العجوز في مباراة بولونيا في كأس إيطاليا.

وسيتم تحديد مشاركته أساسيًا من عدمها من خلال المدرب ماسيمليانو أليجري الذي سيتشاور مع الجهاز الطبي للفريق، من أجل الوقوف على حالة اللاعب وإمكانية مشاركته لمدة 90 دقيقة من عدمها.

يذكر أن كانسيلو كان قد انضم إلى صفوف يوفنتوس خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة، وقدم في نصف الموسم الأول أداء كبيرًا جعله أحد الأعمدة الرئيسية للفريق.