كانسيلو: لا يمكن ضمان دوري الأبطال وجوارديولا الأفضل في العالم

جواو كانسيلو مدافع مانشستر سيتي يصف مديره الفني بيب جوارديولا بالأفضل في العالم ويؤكد أن المنافسة في دوري أبطال أوروبا دومًا صعبة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم البرتغالي جواو كانسيلو مدافع مانشستر سيتي على صعوبة مباراة فريقه المقبلة أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، حيث أشاد بالمدير الفني للفريق بيب جوارديولا وما يقدمه في الفترة الماضية.

وقال كانسيلو: "جئت لمانشستر سيتي حتى أتعلم وانتظرت لحظتي وعندما جاءت قدمت كل ما لدي والفريق حقق الفوز، وأعتقد أن بيب جوارديولا هو المدرب الأفضل في العالم بالوقت الحالي".

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وأضاف: "لدينا مواجهة قوية أمام فريق أتالانتا الذي يتمتع بحالة بدنية رائعة كما يتميزون بالضغط بشكل جيد، كما أنهم يملكون عناصر تتميز بالفنيات الكبيرة، ستكون مباراة صعبة بكل تأكيد".

وأكمل: "لا يمكن لأي فريق أن يضمن الفوز بدوري أبطال أوروبا بذلك الوقت من الموسم، في يوفنتوس ومانشستر سيتي هناك جودة كبيرة في اللاعبين تمكنهم من حصد اللقب".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيواجه نظيره أتالانتا ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم غدًا الثلاثاء.