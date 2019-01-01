كانتي يعترف: بداية تشيلسي سيئة للغاية

نجولو كانتي نجم وسط ملعب تشيلسي يعترف بالبداية السيئة للبلوز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الفرنسي نجولو كانتي عن سعادته لعودته للمشاركة مع فريقه الإنجليزي تشيلسي من جديد بعد الغياب مؤخرًا بسبب الإصابة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كانتي لصالح الموقع الإلكتروني للنادي وأكد خلالها أن فريقه كان يمكنه أن يقدم مباراة أفضل أمام ليفربول.

وقال كانتي: "لقد كان من الجيد أن أعود للمشاركة أنا سعيد لعودتي أمام جماهيرنا وفي مواجهة كبيرة بالرغم من الشعور بالإحباط بسبب النتيجة لكنني لمساعدتي للفريق على محاولة الفوز".

أزبيليكويتا: تقنية الفيديو محبطة

وأضاف: "لقد حاولنا أن نقدم أفضل ما لدينا خلال المباراة وشعرنا بالإحباط بسبب النتيجة حيث سجلوا هدفين من ركلتين ثابتتين وكانت العودة صعبة".

وأكمل: "لم تكن بدايتنا في الدوري الإنجليزي هي الأفضل ولا نتواجد في الوقت الحالي حيث نريد أن نكون لكننا سنقاتل من أجل مركز أكثر تقدمًا في اللقاءات المقبلة".

جدير بالذكر أن كانتي كان قد سجل الهدف الوحيد لتشيلسي في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج وانتهت بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف.