تقارير - مستشار كانتي هدده بمسدس لتلبية مطالبه

حادثة غريبة تم الكشف عنها

كشفت تقارير عن تعرض نجم تشيلسي نجولو كانتي للتهديد من قبل أحد وكلاء اللاعب في 2017 بسبب مشاكل شخصية بين فريق عمل متوسط الميدان الفرنسي.

وشارك كانتي مساء الأربعاء في تعادل البلوز مع فالنسيا بهدفين لكل جانب لحساب دوري أبطال أوروبا، وقبلها سجل في الخسارة من مانشستر سيتي 2-1.

وذكرت "ميديا بارت" أن اللاعب تعرض للتهديد بسلاح ناري أثناء اجتماع من قبل رشيد سعادنة، والذي يعمل كمستشار هو وأخيه للنجم الفرنسي.

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وأشار التقرير أن السبب وراء التهديد هو أن المستشار طلب من كانتي قطع علاقته مع وكيله عبد الكريم دويس بسبب عدم دفع الأخير له ولأخيه أموالاً عن صفقة.

التقرير أوضح أن الصفقة تتعلق بعمولة دويس من انتقال كانتي من ليستر سيتي إلى تشيلسي، والبالغة 4.8 مليون يورو، والتي يطلب رشيد سعادنة جزءاً منها.

وأفصح التقرير الصحفي أن سعدنا هدد بقتل دويس في حال رفض كانتي التخلي عن خدماته، الأمر الذي نفاه اللاعب مع "ميديا بارت"، والتي بدورها أكدت وجود تسجيل للمحادثة.

يذكر أن كانتي جدد عقده مؤخراً رفقة تشيلسي، وأشارت "ميديا بارت" أن دويس من تولى المفاوضات، وشارك معه الأخوان سعادنة.