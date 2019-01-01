ديشان يكشف طبيعة إصابة كانتي

تعرف على طبيعة الإصابة التي تعرض لها كانتي ضد أيسلندا

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

كشف ديديه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجولو كانتي، متوسط ميدان الديوك وتشيلسي، أمام أيسلندا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا يورو 2020.

كانتي خرج من تشكيل لقاء أيسلندا بعد تعرض للإصابة بتمدد في العضلات قبل انطلاق المباراة.

وقال ديشان في تصريحات صحفية: "لقد شعر ببعض الآلام في العضلات ولم يكن في أفضل أحواله لذلك قررت إراحته حتى لا تتفاقم".

وتابع: "لا أعتقد أنّ الأمر خطير بالنسبة لكانتي ولكني لا أعرف إن كان سيتواجد ضد تركيا أم لا".

وكان صاحب الـ 28 عامًا قد تعرض لإصابة بالكاحل في بداية الموسم مما أبعده عن المشاركة رفقة البلوز.

جدير بالذكر أنّ تشيلسي يعود إلى مباريات البريميرليج بمواجهة نيوكاسل يونايتد يوم 19 أكتوبر المقبل.

وانتصرت فرنسا بهدف نظيف على أيسلندا لتصل إلى النقطة 18 في المركز الثاني بالتساوي مع تركيا.